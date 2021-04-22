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BAYBARS: “BU GERGİNLİK KİMSEYE YARAMAZ”

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, Kanal T’de katıldığı programda Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

22 Nisan 2021 Perşembe 09:51
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BAYBARS: “BU GERGİNLİK KİMSEYE YARAMAZ”

GÜNDEM KIBRIS

Türkiye’den Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kursları ile ilgili kararı karşısında gelen eleştirileri yorumlayan Baybars, “Türkiye’den belli yetkililer tarafından ülkemizde Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karara karşı yapılan eleştiriler vardı. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC halklarının birbirini doğru anlaması için buradaki Hükümet’e büyük görev düşüyor. Bu gerginlik ne Türkiye’ye ne de bize bir fayda sağlamaz. Buradaki İdare’nin yargıya sahip çıkmaması gerçekten de bizleri yaralıyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybars
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