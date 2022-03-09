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Baybars: Bu hükümet Kıbrıs Türk siyasi tarihinde geri dönülemez bir yara daha açtı

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifasını değerlendirerek, "Bu hükümet Kıbrıs Türk siyasi tarihinde geri dönülemez bir yara daha açtı" dedi.

09 Mart 2022 Çarşamba 18:42
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Baybars: Bu hükümet Kıbrıs Türk siyasi tarihinde geri dönülemez bir yara daha açtı
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Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifasını değerlendirdi.

Baybars, “Meclis Başkanlığı seçiminde de oldu. UBP- DP- YDP hükümeti, kendi gösterdiği adayına sahip çıkmadı. Yeni yasama dönemi başlar başlamaz yaptıkları hareketle meclisin de siyasetin de itibarını yerle bir ettiler. Tıpkı bir önceki UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin yaptığı gibi” dedi.

HP’li vekil Baybars, “Seçim oldu, Sayın başbakan, biz istikrarlı bir hükümet kurduk, bizi azınlık hükümeti ile karıştırmayın dedi. Tıpkı bir önceki UBP-DP-YDP hükümetinde olduğu gibi yola güvensizlikle başkanlık, bakanlık, kabine kavgaları ile başladı” ifadelerini kullandı.

Baybars, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bu hükümet Kıbrıs Türk siyasi tarihinde geri dönülemez bir yara daha açtı.

Kabinesinin tüm sorumluluğunu aldığını söyleyen, kendi atadığı bakanlarına sahip çıktığını söyleyen, gazeticilerin kabine krizine dair verdiği bilgileri yalan rüzgarından beter diye niteleyen Başbakan esas yalanlar rüzgarını kendisi yaşattı.

Sayın Başbakan Kıbrıs Türk basınının düştüğü hali acınacak bir durum diye tanımladı. Bakanın istifası ve ortaya çıkan gerçekler bize gösterdi ki esas bu hükümetin memleketimizi düşürdüğü durum acınacak bir durum.”

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