Baybars: “Bu reform ve çalışma bizim çalışmamız değildir”

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HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeler Reformu hakkında konuşan Baybars, “Bu paket UBP’nin paketidir. Biz HP olarak seçim manifestomuzda da hükmet planlarında da bunu yapma iradesinde olduğumuzu söylemiştik. İki farklı hükümet döneminde biz 3 farklı model üzerinden sunum yapmıştık. Burada ortaya bir harita çıkarılmış ve belediyelerin sınırlarını belirleyen bir harita çıkmış. 34 ay boyunca görev yaptım ve böyle bir harita görmedim. Bu çalışma söylendiği gibi bizim çalışmamız değildir” dedi.

Baybars, “Hiç kimsenin tam anlamıyla mutlu olması mümkün değildir. Bu hükümet ne yaptı? 13 belediye koydu. Bir baktık ki her şikâyet edene, gün geçtikçe eylemler arttıkça, tamam seninki de kalsın diyerek sayıyı artırdılar. Tabi ki buna biz de karşı çıkarız. Bu siyasi pazarlıksa kimse belediyesini kapatmak istemez. Siz reform yapmak niyetinde misiniz yoksa seçimleri ertelemek için bu işi ötelemeye ve kaosa sürüklemeye mi çalışıyorsunuz?” diye sordu.