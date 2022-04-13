Künye
Kıbrıs 15
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı

Baybars: “Bu reform ve çalışma bizim çalışmamız değildir”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

13 Nisan 2022 Çarşamba 09:58
29 Okunma
Baybars: “Bu reform ve çalışma bizim çalışmamız değildir”

ÖZEL HABER

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeler Reformu hakkında konuşan Baybars, “Bu paket UBP’nin paketidir. Biz HP olarak seçim manifestomuzda da hükmet planlarında da bunu yapma iradesinde olduğumuzu söylemiştik. İki farklı hükümet döneminde biz 3 farklı model üzerinden sunum yapmıştık. Burada ortaya bir harita çıkarılmış ve belediyelerin sınırlarını belirleyen bir harita çıkmış. 34 ay boyunca görev yaptım ve böyle bir harita görmedim. Bu çalışma söylendiği gibi bizim çalışmamız değildir” dedi.

Baybars, “Hiç kimsenin tam anlamıyla mutlu olması mümkün değildir. Bu hükümet ne yaptı? 13 belediye koydu. Bir baktık ki her şikâyet edene, gün geçtikçe eylemler arttıkça, tamam seninki de kalsın diyerek sayıyı artırdılar. Tabi ki buna biz de karşı çıkarız. Bu siyasi pazarlıksa kimse belediyesini kapatmak istemez. Siz reform yapmak niyetinde misiniz yoksa seçimleri ertelemek için bu işi ötelemeye ve kaosa sürüklemeye mi çalışıyorsunuz?” diye sordu.

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaybarsÇiğdem Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sizi koltuklarda oturtan o anayasadır!
Sizi koltuklarda oturtan o anayasadır!
Halil İbrahim Sofrası'nda yangın!
Halil İbrahim Sofrası'nda yangın!
“Maaş ödeyebilmek sizin iyi bir belediye olduğunuz anlamına gelmez”
“Maaş ödeyebilmek sizin iyi bir belediye olduğunuz anlamına gelmez”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim