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BAYBARS: “BU TOPLUM BİR KAPANMAYI DAHA KALDIRMAZ”

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, Kıbrıs TV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

01 Nisan 2021 Perşembe 10:03
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BAYBARS: “BU TOPLUM BİR KAPANMAYI DAHA KALDIRMAZ”

GÜNDEM KIBRIS

Ülke ekonomisi konusunda açıklamalarda bulunan Baybars, “Biz geçmiş dönemde sabit kur uygulamasına da geçmiştik, kiralarda TL’ye geçilmesini de teşvik etmiştik. Ama bunlar hükümetin öncelikleri değil. Bu dönemde tedbirler alamazsak, gittikçe bu krizler artar. Bu asayişin bozulmasına kadar gidecek. Çünkü ekonomik sıkıntılar beraberinde ruhsal sıkıntıları da getirecektir. Mayıs’ın sonunda biz açtığımızda, esnafın yüzü gülmüştü. Hükümet şimdi aldığı kararlarda çok dikkatli olması lazım. Çünkü bu toplum bir kapanmayı daha kaldırmaz. Dünya’ya baktığımızda da vaka sayılarında ciddi bir artış var. Yaz aylarında bu vaka sayıları artarsa, turistlerin gelmesiyle bu vakalar da artabilir. Hükümete çok büyük iş düşüyor, denetleme açısından. Biz muhalefet olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız bu anlamda” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybars
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