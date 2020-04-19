Baybars: "Bugün evimizde kalarak yarının baharlarını sağlıkla karşılayalım"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, Kıbrıs halkı için baharın önemine değinerek, tüm insanlığın zor bir sınavdan geçtiğini anımsattı, "Akdeniz’den esen ılık bahar rüzgarını ve doğanın eşsiz dönüşümünü evimizde karşıladık" dedi.

Bakan Baybars, Kıbrıs Türk halkının, birçok çağdaş halkın ilerisinde bir anlayış ve sorumlulukla evde kaldığını, Covid-19 salgınına karşı rehavete kapılmadan, dirayet ve sabırla gelecek güzel günler için mücadeleye devam ettiğine dikkat çekti.

Baybars, "Kendi kendimize yetmeyi, her koşulda ben değil, biz demeyi başardığımız sürece bu halkın önünde hiçbirşey duramaz" diyerek, bu sürecin sonunda, "tarih yazacak güçlü bir halk görüyordüğünü" vurguladı.

İçişleri Bakanı Baybars, "Şimdi biraz daha sabırla, baharın rehavetine kapılmadan, bu güzel ülkenin güçlü insanları olarak, sağlıklı günler için mücadelemizi sürdürelim" diyerek, "Bugün evimizde kalarak yarının baharlarını sağlıkla karşılayalım" çağrısında bulundu.

Ayşegül Baybars, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim için bahar, dostlukların, hoş sohbetlerin, özgürce dolaşmanın ve en güzel anılarımızı biriktiğimiz, yaşadığımız özel bir mevsimdir. Tüm insanlığın zor bir sınavdan geçtiği bu günlerde, badem, ekşi, portokal çiçeği kokularını, Akdeniz’den esen ılık bahar rüzgarını ve doğanın eşsiz dönüşümünü evimizde karşıladık.

Kıbrıs Türk Halkı olarak, birçok çağdaş halkın ilerisinde bir anlayış ve sorumlulukla evlerimizde kalarak Covid-19 salgınına karşı rehavete kapılmadan, dirayet ve sabırla gelecek güzel günler için mücadelemize büyük bir aile olarak devam ediyoruz.

Halkımızın bilinci, kültür düzeyi ve mücadele ruhuyla bugün geleceğe çok daha umutlu bakıyoruz.

Bu süreçte ülke olarak birçok eksiğimize rağmen sevginin, hoşgörünün ve dayanışma ruhunun bu topraklar için en büyük umut olduğunu bir kez daha görüyoruz. Kendi kendimize yetmeyi, her koşulda ben değil, biz demeyi başardığımız sürece bu halkın önünde hiçbirşey duramaz.

Bu sıkıntılı sürecin sonunda, tarih yazacak güçlü bir halk görüyorum. Bu güne kadar evde kalarak, hem ailemizin hem de ülke insanımızın sağlığının korunmasında kahramanca mücadele veren bilinçli, cesur ve çağdaş bir halkın ferdi olmaktan gurur duyuyorum.

Şimdi biraz daha sabırla, baharın rehavetine kapılmadan, bu güzel ülkenin güçlü insanları olarak, sağlıklı günler için mücadelemizi sürdürelim.

Bugün evimizde kalarak yarının baharlarını sağlıkla karşılayalım..."