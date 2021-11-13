Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün raporu okumasından sonra

bu yasa ile çocuğun soyadı gibi önemli konuların düzenlendiğini dile getirdi ve komite çalışmalarına katkı koyanlara teşekkür etti.

Derya: “Çocuğun meşru menfaatleri her şeyin üstünde… haklarını arayabilecekler”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, İngiliz koloni döneminden kalma bir yasa nedeniyle, evlilik dışı çocuklarla ilgili sorunlar yaşandığını anlattı.

Evlilik dışında doğan çocuklar için yapılan düzenlemelerde emeği geçen herkese ve Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’ya teşekkür eden Derya, bundan sonra evlilik dışında doğan çocukların da, evlilik içinde doğan çocuk gibi tüm haklara sahip olacağını söyledi.

Yasanın, kapatılmış terekeleri etkileyemeyeceğini söyleyen Derya, çocuğun meşru menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğunu, haklarını arayabileceklerini belirterek, düzenleme hakkında bilgi verdi.

Yasaların geçirildiğini fakat yürütme ile ilgili konuların önemli olduğuna dikkat çeken Derya, yasaların uygulanması için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Baybars: “Çocuk ayrımı ortadan kalktı”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, yasanın çağdaş standartlara kavuşmasının önemine dikkat çekerek, yürürlükteki yasanın evlilik dışı çocuklara, evlilik içi doğan çocuklarla aynı hakları vermediğini söyledi.

Bu yasa ile çocuk ayrımının ortadan kalktığını dile getiren Baybars, komite çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yasa önerisi oy birliğiyle kabul edildi ve Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı.