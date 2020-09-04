Baybars: "Devlet herzaman yanınızda"

İçişleri Bakanı Baybars, Dipkarpaz’da vatandaşlarla bir araya gelerek, son günlerde bazı çevrelerin maksatlı yayınları nedeniyle farklı yönlere çekilerek, kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliği yaratılan İskân konuları hakkında bilgi verdi. Baybars, devletin önceliğinin halkın hakkını korumak olduğunu aktardı.

Vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Dipkarpaz Altın Kum Cafe’de dün akşamüstü gerçekleşen ve yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda İçişleri Bakanı Baybars’a İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, bakanlık bürokratları ve bölge muhtarları da eşlik etti.

"İSTİSMAR EDİLİYOR"

Baybars, “Dipkarpaz ve Sipahi köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza yıllardır gerçeklerin doğru anlatılmaması ve bu gibi hassas konuların bile maalesef seçim dönemleri bazı çevrelerce istismar edildiğini üzülerek görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Baybars, en temel insani hak olan barınma hakkı üzerinden, bu topraklarda yıllardır yaşayan vatandaşlarımız arasında huzursuzluk yaratmak için gerçek dışı, olgulara dayanmayan iddialarla, birliğimizi, dirliğimizi bozmak için konuyu çarpıtarak, huzursuzluk yaratmak isteyenlere izin vermeyeceklerini de söyledi.

Söz Konusu durum hakkında İskân Dairesi’nin yapmış olduğu bildirimlerin herhangi bir tahliye kararını içermediğinin altını çizen Bakan Baybars, KKTC devleti olarak 1983 sonrasında verilen tapu ve kayıtların dikkate alındığını ve devletin önceliğinin her zaman vatandaşlarının hakkını hukuk çerçevesinde korumak olduğunu belirtti.

Baybars, mevcut yasalar ve 27.02.2008 tarihinde Bakanlar Kurulunun İskân Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 3. Maddesi altında yapılmış olan S(K-II) 518-2008 sayılı kararnamesine bağlı olarak, vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine yürürlükteki yasal mevzuat dikkate alınarak, bu statüdeki taşınmazlara yönelik yasal durum hakkında bilgi verilmesinden ibaret olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Baybars, tüm olguları ortaya koyduktan sonra yıllardır ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkan aslında “Yerleşik Rum” olmayanların, çeşitli usulsüz ve yasadışı yollarla elde ettiği taşınmazlar varsa bu konudaki iddiaların üzerine gidilerek, devlet olarak gerekenin yapılması, yeni şartlar, gelişmeler ve hukuk çerçevesinde adım atılması gerekliliğine inandığını ifade etti.

“DEVLET HER ZAMAN YANINIZDA”

Baybars, Dipkarpaz ve Sipahi bölgesinde 30-40 yıldır yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımızın, yıllardır oturdukları evlerin, statüleri üzerinden yaşadıkları sıkıntıların çözümünü sağlamak, bu durumun her seçim belli çevrelerce istismar edilmesinin önlenmesi ve vatandaşlarımız arasında huzursuzluk yaratılmasının önüne geçilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.