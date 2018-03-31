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Baybars, Doğancı’da arazi uyuşmazlıkları ile ilgili toplantıya katıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, fiili kullanımlar ile yapılan ölçümler neticesinde ortaya çıkan farkın bölge halkında yaşattığı memnuniyetsizliğin giderilmesi için fikir birliğine varıldı.

31 Mart 2018 Cumartesi 14:36
Baybars, Doğancı’da arazi uyuşmazlıkları ile ilgili toplantıya katıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Doğancı’ya giderek,  arazi sahiplerinin fiili kullanımları ile harita ölçümleri arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik toplantı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda,  fiili kullanımlar ile yapılan ölçümler neticesinde ortaya çıkan farkın bölge halkında yaşattığı memnuniyetsizliğin giderilmesi için fikir birliğine varıldı.

Bu doğrultuda ileriki hafta pilot bölge uygulamaları ile yerinde ölçümlerin köylüye izah edilmesi ve hudut tespitlerinde yaşanan ihtilafların çözülebileceği kriterler konusunda uzlaşıldı.

Diğer yandan başlatılan çalışmalar kapsamında 119 köyün harita yenileme çalışmalarının tamamlandığı,  121 köy ve mahalle için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi

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