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Baybars Emlakçıların Kayıt Yasası’na dikkat çekti

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:16
Baybars Emlakçıların Kayıt Yasası’na dikkat çekti

1 Haziran 2019’da güvenoyunu alan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi koalisyon hükümetinin ilk 100 gününde hayata geçirdiği icraatlar, “Ülkeye hizmet yolunda 100 gün” isimli basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Sunumun ardından, basın toplantısı soru – cevap şeklinde gerçekleştirildi.

Soru- cevap kısmında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Emlakçıların Kayıt Yasası’na işaret ederek, bu tasarının İçişleri Bakanlığı tarafından, kayıt altına alınmış emlakçı olmayan kişilerin tespit edilmesi konusunda etkili olacağını ve önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini belirtti.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybars
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emlak 2019-09-04 16:13:30

ne geldyse basımıza o emlakcılardan geldı nenmın yasındakı daıre 700 800 ıken ettler 1500 1800 yıllık1800 20000 neden arkadaslar daıre sataakya yuksek geır garantısı sonra vergı once bır komısyon kurun ewlerın ederini ve deyerını cıkarın sonra verdınız 3500 asgarı ew kırası olmus 1500 sankıde vılla elektrı solemedım ble nerde mutfak masrafı hastalık gym kusam yazıklar olsun hep hava civa

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Nacizane 2019-09-04 20:55:03 @emlak

Ingilizce yazsaydın daha iyi anlaşılırdı..

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