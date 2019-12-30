Baybars, Gardiyan ve Mahkumların Yeni Yılını Kutladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yeni yıl arifesinde Merkezi Cezaevinde gardiyan ve mahkumları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi ve yeni yıllarını kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Mevcut merkezi cezaevinde görev yapmanın da, mahkum olarak yatmanın da zor olduğunu çok iyi biliyorum” diyen Baybars, gardiyanların büyük özveri içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan ve cezasını çeken mahkumların sorunlarını dinleyen Baybars, 2020 yılında artık çağdaş yeni bir cezaevinin devreye girmesi için tüm hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Baybars, gardiyan ve mahkumların sorunlarını dinledikten sonra merkezi cezaevinde görev yapan gardiyan ve mahkumların yeni yıllarını kutladı.