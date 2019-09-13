Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
Son Dakika
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!

Baybars, Gönendere’deki ağılların köy dışına çıkarıldığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gönendere köy halkının yıllardır kanayan yarası haline gelen ağılların köy dışına çıkarıldığını açıkladı. 

13 Eylül 2019 Cuma 10:30
Baybars, Gönendere’deki ağılların köy dışına çıkarıldığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,  Gönendere dışına çıkarılan ağıl yerleri için kura çekimi yapıldı.

Açıklamada, Gönendere köy halkının yıllardır kanayan yarası durumuna gelmiş olan köy içerisindeki ağılların, köy içerisinde yarattığı rahatsızlıktan bölgedeki insanların kurtarılması için Mağusa Kaymakamlığının başlattığı çalışmaların sonuçlandığı kaydedildi. 

Gönendere köyü içerisindeki hayvancılara verilmek üzere Mağusa Kaymakamlığı tarafından Mayıs ayında belirlenen ancak topoğrafik yapısı düzgün olmayan arazinin organize ağıl yerine dönüştürülmesi çalışmaları tamamlandı. 

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Gönendere köyü içerisindeki 5 adet ağılın organize bölgeye çıkartılmasında ikinci adım olan ağıl yerleri ile ilgili yer tespiti için kura çekimi bugün Geçitkale Bucağın’da Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal nezaretinde yapıldı. 

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Mayıs ayında Gönendere köy halkının sorunlarını yerinde incelemesi ile başlatılan çalışmaların, Mağusa Kaymakamlığı tarafından aralıksız yürütülerek, uzun yıllardır köy halkının çilesi durumuna gelen ağılların köy dışına çıkartılmasının sağlandığı kaydedildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaybarsHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa İzcilik Derneği Yaşlılar ile piknikte buluştu
Lefkoşa İzcilik Derneği Yaşlılar ile piknikte buluştu
“Kalavaç Kültür Festivali” Pazar günü yapılacak
“Kalavaç Kültür Festivali” Pazar günü yapılacak
KTOEÖS ve KTÖS Ortak Basın Toplantısı Düzenledi...
KTOEÖS ve KTÖS Ortak Basın Toplantısı Düzenledi...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim