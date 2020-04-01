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Baybars: Görev başında olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim

İçişleri Bakanı'ndan görev başındaki çalışanlara teşekkür

01 Nisan 2020 Çarşamba 14:15
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Baybars: Görev başında olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars sosyal medya hesabından koronavirüs salgını nedeniyle görev başında olan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Baybars "Fedakarca görevlerinin başında olan gardiyanlarımıza, görevleri gereği sokakta hizmete devam eden kaymakamlıklarımıza, yerel yönetimlerimize ve bakanlığımıza bağlı acil hizmetlerin yerine getirilmesinde görev başında olan tüm çalışanlarımıza şahsım ve devletimiz adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İşte Baybars'ın açıklaması...

Ülke olarak zor ve sıkıntılı bir dönemden geçerken bu süreçte imkanların elvermemesinden dolayı maaşlarından kesinti yapılmasına rağmen, en elzem yerlerin başında gelen cezaevinde kesintisiz görevlerine devam eden gardiyanlarımız, büyük bir fedakarlık, toplumsal sorumlulukla hareket etmişlerdir. Bu zor günlerde en önemli, en stresli görev yerlerinden biri olan cezaevinde fedakarca görevlerinin başında olan gardiyanlarımıza, görevleri gereği sokakta hizmete devam eden kaymakamlıklarımıza, yerel yönetimlerimize ve bakanlığımıza bağlı acil hizmetlerin yerine getirilmesinde görev başında olan tüm çalışanlarımıza şahsım ve devletimiz adına teşekkür ederim.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıAyşegül BaybarsKoronavirüsCoronavirüs
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