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Baybars, HP’nin çoğulcu demokrasiyi benimseyen bir parti olduğunu vurguladı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, BRT’de katıldığı "Görüş Farkı" programında açıklamalarda bulundu.

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:08
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Baybars, HP’nin çoğulcu demokrasiyi benimseyen bir parti olduğunu vurguladı

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, 2021 yılını "kayıp yıl" olmaktan kurtarmak için seçime gidilmesi gerektiğini belirterek, "Hükümetin topluma vereceği hiçbir şey kalmamıştır. İradenin yenilenmesi, toplum menfaatine adım atılması gereklidir" dedi.

2022 yılının Haziran ayında yerel seçimlerin yapılacağını anımsatan Baybars, “Aynı yıl, ilk 6 ay içinde iki seçimin yapılmasını; bütçe, seçim yasakları ve atılacak adımları hayata geçirme açısından sakıncalı buluyorum” diye konuştu. Hükümetin topluma verecek hiçbir şeyi kalmadığını, bu nedenle bir an evvel seçime gidilmesi gerektiğini dile getiren Baybars, iradenin yenilerek, toplum menfaatine adım atılmasının önemini kaydetti.

“İktidar bizimle görüşme niyetindeyse, oturup konuşuruz” ifadelerini kullanan Baybars, toplum lehine olabilecek ortak bir tarihin belirlenebileceğini; “Ben yaparım, olur” anlayışı ile hareket etmekten vazgeçmek gerektiğini söyledi. Baybars, HP’nin çoğulcu demokrasiyi benimseyen bir parti olduğunu da sözlerine ekledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 16.06.2021 23:25
Anahtar Kelimeler:
Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars
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