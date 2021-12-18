Baybars, hükümetin aldığı bazı ürünlerdeki KDV sınırlama kararını eleştirdi

HP’den yapılan açıklamaya göre, HP Milletvekili Ayşegül Baybars, BRTK’da yayınlanan programa konuk oldu.

Ayşegül Baybars, ekonomik krizle halkın alım gücünün düştüğünü, dövizin yükselip Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin toplumu kötü etkilediğini söyledi. Baybars, hükümeti, ülkeyi yönetimsiz ve başıboş bırakarak, üç maymunu oynayıp toplumu sıkıntıya sokmakla eleştirdi.

Son bir yıldır hükümetin toplumun geçim derdini önemsemediğini, hiçbir çözüm üretmediğini savunan Baybars, insanımıza hak ettiği yönetimin verilmesi için seçimlerle hükümetin değişmesi gerektiğini söyledi.

Baybars, 23 Ocak’tan sonra ekonomik kalkınma için kısa, orta ve uzun vadede planlamaların hayata geçirilmesinin şart olduğuna değinerek, Halkın Partisi’nin bu konudaki çalışmalarının hazır olduğunu söyledi. Baybars, HP’nin her zaman halkın yanında ve vatandaşın sorunlarına çözüm bulma noktasında adım atmış bir parti olduğunu da sözlerine ekledi.



“ÖNCELİKLİ ADIM HALKIN ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK”

Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir refaha ulaşmak için birçok alanda yapısal değişime ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Baybars, seçimden hemen sonra kısa vadede hazırlanan programla halkın alım gücünü korumanın en önemli mesele olduğunu, toplumun kaybedecek bir gününün dahi olmadığını belirtti.

Baybars, toplumun temel ve zorunlu tüketim malzemeleri alma noktasında sıkıntı yaşadığını bu sorun karşısında hükümetin umursuz davrandığını savundu.

Baybars, 2018’de de bir döviz krizin yaşandığını ve hükümette oldukları o dönemde eskilerin yanlış politikalarla içini boşalttığı Fiyat İstikrar Fonunu doğru kullanarak yaşanan döviz krizinde akaryakıt zammı gibi zamları engellemede kullandıklarını söyledi. Baybars, Fiyat İstikrar Fonunun, sadece bu noktada değil, temel ve zorunlu tüketim malzemelerinin pahalılanmasını önlemek için de kullanılabildiğini belirtti.



“ÇIKA ÇIKA GOFRET ÇIKTI. TOPLUMLA ALAY EDER GİBİ”

Temel gıda malzemeleri, temizlik ve çocuk bezi gibi ürünlerde KDV sıfırlaması yapılması, gümrük vergilerinde kur sabitlemesi ve bunların raflara yansımasının denetlenmesinin önemine işaret eden Baybars, hükümetin aldığı bazı ürünlerdeki KDV sınırlama kararını eleştirdi.

Ülkede ilaç bile bulunamadığına dikkat çeken Baybars, “Gofretle, şekerlemeyle derdimiz yok. İnsanımızın sağlıklı beslenebilmesi, ısınabilmesi için insan olarak varlığını sürdürebilmesi için alınacak kararlara ihtiyaç var… Çıka çıka gofret vb ürünler çıktı. Toplumla alay eder gibi. İnsanların, çikolata gofret alma lüksü varmış gibi” dedi.



“BELEDİYELERLE İLGİLİ YASADA ISRARCI OLMUŞTUK”

Yerel yönetimlerin sıkıntıları ve Lapta Belediyesi’nde şu anda yaşananlar üzerine de soruları yanıtlayan Baybars, pandeminin yerel yönetimlerin bütçelerinin üzerinde harcama yapmalarını zorunlu kıldığının altını çizdi. Baybars, Devlet katkısının bu sorunları karşılayacak şekilde bütçeye yansıtılmamasını eleştirdi.

Baybars, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, borçların yapılanması konusunda adım atıldığını, sonra da belediyeler yasasına son şekli verilerek, belediyelerin gelirlerinin düzenlenmesi ve gelirlerinin artırılması noktasında hazırlanan yasanın meclise de sunulduğunu anlattı. Bu yasanın geçmesi konusunda muhalefette olduklarında da resmi ve gayri resmi toplantılara katılarak yasanın geçirilmesi noktasında ısrarcı olduklarını ifade eden Baybars, yasanın genel kurula hükümet tarafından getirilmediğini söyledi. Baybars, belediyeler reformu için de çok çalıştıklarını, kurultay kavgası, nisap sorunu derken, bunu yapacak hükümet olmadığını ileri sürdü.



KOLLEKTİFLİĞİ SAĞLAMAK GEREK

Öte yandan konuşmasında bakanlık yaptığı dönemde, 1500’den fazla kırsal kesim arazisine altyapı götürdüklerine de işaret eden Baybars, “Biz bir önceki hükümet gibi tarlaları, dere yataklarını insanlara kırsal kesim arazisi diye dağıtmadık” diyerek, mevcut düzene karşı doğru yapanların da halk tarafından bilindiğini ifade etti.

Baybars, Sosyal konut projeleri ile halkın konut sahibi olmasını sağlayacak adımlar attıklarını, kendilerinden sonra gelen hükümetin bu hususta da hiçbir adım atmadığını ifade etti.

Tarımdan turizme, sanayiden ticarete birçok alanda hem kendilerinin hem de ilgili Oda ve birliklerin çözüm önerileri olduğunu, seçimden sonra kollektif bir çalışmayla tüm sektörlerin sorunlarını paydaşlarla ele alıp çözüme götürmeyi planladıklarını da belirten Baybars, bireysel çözüm ve bireysel kurtuluşların bizi bir yere götürmeyeceğini ifade ederek, kollektifliği sağlamak gerektiğin, HP olarak bu şekilde hareket ettiklerini anlattı.