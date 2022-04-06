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Baybars, hükümetin komitedeki tutumuna tepki gösterdi

HP milletvekili Ayşegül Baybars: "Bu saatlerde Meclis’te hukuk adına, demokrasi adına, yasama faaliyetleri adına “ bu kadarı da olmaz” dediğimiz ne varsa oluyor. Pes doğrusu"

06 Nisan 2022 Çarşamba 22:09
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Baybars, hükümetin komitedeki tutumuna tepki gösterdi
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Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümetin Belediyeler Reformu'nun görüşüldüğü komitedeki tutumuna tepki gösterdi. Baybars, "Bu saatlerde Meclis’te hukuk adına, demokrasi adına, yasama faaliyetleri adına “ bu kadarı da olmaz” dediğimiz ne varsa oluyor. Pes doğrusu" dedi.

İşte Baybars'ın açıklaması:

"12 saattir Meclis’te sözde Yerel Yönetimler Reformu’na ilişkin yasa tasarısının makul seviyede tartışılması için çalışıyoruz. Paydaşların toplantıya katılımını, Ülkesel Fizik Planı çerçevesinde yapılan yerleşim stratejilerinin dinlenmesi için ŞPO’nun dinlenmesini talep ediyoruz. Herhangi bir veriye dayanmayan, kriter belirlenmeden, halka rağmen siyasi ve seçime yönelik saiklerle belediyelerin sayısı üzerinden yapılan pazarlıklara itiraz edip ( belediyelerin özerkliği, kurumsal kapasitesi, yetki ve sorumluluklarının ortaya konulması, gelir kaynaklarının değerlendirilmesi , mali ve idari yapısı gibi konularda ) yasaya katkı koyma taleplerimizi komite başkanı dinlemiyor, “biz yaptık oldu” anlayışı ile memleketi kaosa sürüklemekten çekinmiyor.

Bu saatlerde Meclis’te hukuk adına, demokrasi adına, yasama faaliyetleri adına “ bu kadarı da olmaz” dediğimiz ne varsa oluyor. Pes doğrusu !"

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