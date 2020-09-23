BAYBARS, İLÇE EMNİYET KURULLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

İlçe Emniyet Kurullarımız, 10-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 6 ilçede gece ve gündüz periyotlarında, kaymakamlık personeli, polis teşkilatımız ve belediyelerimizden oluşan ekiplerle öncelikli olarak kitlesel yoğunluğun yaşandığı merkezler başta olmak üzere; marketler, bet ofisleri, restoranlar, fitnes centerler, dernek lokalleri, park alanları, berber/kuaförler, butikler, fotoğrafçı, iş ofisleri, büfeler, kahvehaneler, barlar, benzin istasyonları ve benzeri iş yerlerinde denetim yapmıştır. İlçe Emniyet Kurullarımızın koordinesinde yürütülen denetimler, halk sağlığının korunması ve Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal bilincin artırılması amacıyla devam etmektedir. İlçe Emniyet Kurullarımızın raporlarına göre 10-20 Eylül 2020 tarihleri arasında bu kapsamda toplam 3,165 mekanda denetim yapılmıştır.

İlçe Emniyet Kurullarımız, 10-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 6 ilçede gece ve gündüz periyotlarında, kaymakamlık personeli, polis teşkilatımız ve belediyelerimizden oluşan ekiplerle öncelikli olarak kitlesel yoğunluğun yaşandığı merkezler başta olmak üzere; marketler, bet ofisleri, restoranlar, fitnes centerler, dernek lokalleri, park alanları, berber/kuaförler, butikler, fotoğrafçı, iş ofisleri, büfeler, kahvehaneler, barlar, benzin istasyonları ve benzeri iş yerlerinde denetim yapmıştır. İlçe Emniyet Kurullarımızın koordinesinde yürütülen denetimler, halk sağlığının korunması ve Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal bilincin artırılması amacıyla devam etmektedir. İlçe Emniyet Kurullarımızın raporlarına göre 10-20 Eylül 2020 tarihleri arasında bu kapsamda toplam 3,165 mekanda denetim yapılmıştır.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde yürütülen denetlemelerde özveriyle çalışan tüm paydaşlara ve bu denetimlerde yoğun olarak görev yükünü üstlenen polis, belediye personeline ve tüm İlçe Emniyet Kurulu paydaşlarına yönelik teşekkür mesajı yayımladı.