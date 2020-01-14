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Baybars: İmar Planı konusunda kaos veya belirsizlik yoktur

Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

14 Ocak 2020 Salı 14:44
Baybars: İmar Planı konusunda kaos veya belirsizlik yoktur

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe  imar Planı ve Hükümetin tutumuyla ilgili güncel konuşma yaptı.
Özdenefe sürece ilişkin görüş ve eleştirilerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da kürsüye çıkarak eleştirileri yanıtladı.

Baybars, yapılanların ve yapılmakta olanların göz ardı edildiğini kaydetti ve “samimiyeti de tartışmak gerekiyor”dedi.

İmar planınına verdikleri önemin altını çizen Baybars, “Yaptığımız planın ve sürecin arkasındayız. Ortada eleştirilerde her aldığı gibi bir kaos ve belirsizlik yoktur” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Baybars, imar planı konusunun Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında yeniden değerlendirileceğini de vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
BaybarsImar Planı
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