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Baybars: İnşaat sektörü 200’e yakın alt sektöre itici güç

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 16. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, birliğe, Mart ayından itibaren verilen mücadelede gösterdikleri dayanışma ve yardım için teşekkür etti.

13 Haziran 2020 Cumartesi 17:04
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Baybars: İnşaat sektörü 200’e yakın alt sektöre itici güç

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 16. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, birliğe, Mart ayından itibaren verilen mücadelede gösterdikleri dayanışma ve yardım için teşekkür etti.

Salgının ekonomik kriz yarattığını ve tüm dünyada sıkıntılar olduğu gibi inşaat sektöründe de ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Baybars, konut ve inşaat sektörünün Birliğin çabasıyla bir yerlere geldiğini kaydetti.

İnşaat sektörünün aynı zamanda 200’e yakın alt sektöre de itici güç olduğunun bilindiğini dile getiren Baybars, inşaat sektörünün canlanmasıyla ekonominin de canlanacağını anlattı.

Kamu yatırımlarına önem verilmesi ve kamı özel sektörün projelerinin hayata geçirilmesinin önemine de vurgu yapan Baybars, konut sektörünün turizmle entegre olması ve yabancılarla ilgili konseptin hayata geçirilmesi çalışmalarının yapıldığını belirtti. 
Yabancı yatırımın sağlanması için de gerekli girişimlerin yapıldığını söyleyen Baybars, sadece konut yapmanın yeterli olmadığını, kalite standartlarının da artırılması gerektiğini kaydetti. 

Bakan Baybars, yapı denetim çalışmalarının yeni yönetimle süreceğine inanç belirterek, enerji verimliliğini ve kalite standartlarını artırıp bu pazarı dünyayla rekabet edebilir hale getirmek gerektiğini vurguladı.

Marka şehirler yaratıp cazibe merkezleri yaratmak gerektiğini ifade eden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir kentlerin önemine işaret etti.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıAyşegül BaybarsKıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği
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