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Baybars: Karpaz halkına geçmiş olsun

Bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışmalar sürüyor.

20 Kasım 2020 Cuma 12:01
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Baybars: Karpaz halkına geçmiş olsun

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Karpaz bölgesindeki aşırı yağışlar nedeniyle bölgede meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların zararlarının tespit edilmesi hususunda İskele Kaymakamlığı ile diğer kurumların dün geceden beri çalıştığını belirtti.

Bakan Baybars’ın açıklamasının tamamı şöyledir:

“Dün gece Karpaz Bölgesi’nde özellikle Ziyamet, Yeşilköy, Sipahi ve Yeni Erenköy’de  aşırı yağış nedeniyle meydana gelen zararlardan dolayı Karpaz halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İskele Kaymakamlığımız dün geceden beri bölgede diğer kurumlarımızla işbirliği halinde zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını tespit etmek ve bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışmaktadır. Maddi ve manevi zarara uğrayan vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla İskele Kaymakamlığı, Yeni Erenköy bucağımız yarın 21/11/2020 tarihinde saat 08:00 – 14:00 saatleri arasında açık olacaktır.”

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