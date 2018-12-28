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Baybars: Lefke'nin çekim merkezi olmasını hedefliyoruz

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Lefke’yi ziyaret etti. Baybars, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, diğer yetkililer ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri ile görüşerek bölgedeki sorunlar ve gelişmelerle ilişkin bilgi aldı.

28 Aralık 2018 Cuma 13:01
Baybars: Lefke'nin çekim merkezi olmasını hedefliyoruz

Ziyareti sırasında, “Lefke’nin hak ettiği, layık olduğu konuma gelmesi için bölgedeki tüm paydaşlarla konuşmaya, tartışmaya, fikir teatisi yapmaya devam ediyoruz” diyen Baybars, Belediye Başkanı Aziz Kaya ve STÖ temsilcileriyle çok verimli toplantılar yaptıklarını, Lefke’nin geleceği ve bölge halkının daha iyi hizmet alması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 

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Bakan Baybars şöyle devam etti: 
“Yıllarca ihmal edilen bölge insanının devlet otoritesini yanında hissetmesi, hizmetlerden en az diğer ilçelerdeki kadar yararlanabilmesi için çalışıyoruz. Bugün, Lefke Kaymakamlığının tam donanımlı, çağdaş bir binaya kavuşması için yer belirlemek üzere bir ziyaret gerçekleştirdik. Aynı zamanda Yeni çağdaş bir kaymakamlık binasının hızlıca bitirilmesi için kararlıyız. Bugün itibariyle Lefke Kaymakamlığında bölge insanımız pasaport ve kimlik işlemleri yapılabilir duruma geldi. Bu küçük iyileştirmenin bile bölge insanın yaşamına ne kadar kolaylık getirdiği ortadadır. Bölgedeki vatandaşımızın hak ettiği hizmeti alması için bu anlamda adım atmaya devam edeceğiz.”

Lefke’nin idari yapılanması ve hazırlanmakta olan İmar planıyla, dokusunu, tarihi mirasını ve otantik güzelliklerini koruyarak gelecek yılların çekim merkezi olmasını hedeflediklerini ifade eden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, hem idari hem de ekonomik anlamda Lefke’nin kalkınmasının önemsediğini bildirdi. Baybars, “önceki hükümet döneminde Lefke İlçe yapılırken gerekli çalışmaların yapılmadığını, birçok eksiğin olduğunu biliyorduk” şeklind ekonuştu. 

Baybars ayrıca, Lefke’deki İdari Binaların, bölge insanımıza çağdaş hizmet vermesi ve Lefke’nin İlçeliğinin kağıt üzerinde değil vatandaşın yaşamı içerisinde etkisini hissettirmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bakan Baybars, “Bugün Lefke İlçemizle ilgili birçok konuda fikir alışverişi yaptık. Lefke’nin İdari binaları konusu başta olmak üzere, Lefke İmar Planı çalışmaları, Bağlıköy’ün tarihi ve otantik dokusunun korunması, bölgedeki genç nüfusun konut sorunu gibi konular hakkında çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Buraya katkı koyan Belediye Başkanımıza ve Lefke Bölgesi STO temsilcilerine gösterdikleri samimi yaklaşımlar ve katkılarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.

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