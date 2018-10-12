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Baybars, Manavoğlu’yla Adli Konular ve Muhaceretle İlgili Atılacak Adımları Görüştü

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu kabul ederek görüştü.

12 Ekim 2018 Cuma 16:28
Baybars, Manavoğlu’yla Adli Konular ve Muhaceretle İlgili Atılacak Adımları Görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, toplumun huzurunu kaçıran adli konular ve muhaceretle (ülkeye giriş çıkış) ilgili atılacak adımlar ele alındı.
Baybars, özellikle son günlerde artış gösteren olaylardan dolayı toplumun ciddi huzursuzluk yaşadığını, hükümetin de bu konularla ilgili olarak tedbir alınmasına yönelik irade taşıdığını söyledi. 
Baybars, toplumun huzur içinde yaşaması, sokakta herhangi bir vakitte yürürken kendini güvende hissetmesinin çok önemli olduğunu belirterek, özellikle ülkeye giriş çıkışların kayıt altında olmasının büyük  önem taşımasından dolayı denetimlerin artırılması konusuna değindi. 
Bakan Baybars ayrıca vatandaşların huzurunun artırılması için meskun mahallerde kontrol ve devriyelerin kararlılıkla artırılması gerektiği hususunun altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
BaybarsManavoğlu
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