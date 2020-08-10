Baybars Mehmetçik, Çayırova ve Pamuklu bölgesinde incelemelerde bulundu



BAYBARS, MEHMETÇİK, ÇAYIROVA VE PAMUKLU KIRSAL KESİM YOL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bakanlığın hedefleri doğrultusunda, yıllardır yapılmayan Kırsal Kesim Arsaları altyapılarının tamamlanması için başlatılan çalışmalar kapsamında ihalesi tamamlanarak yol dökümüne başlanan Mehmetçik, Çayırova ve Pamuklu bölgesinde incelemelerde bulundu. Baybars, bölge ziyaretlerine Çayırova Lefkara Evini ziyaret ederek başladı. Burada Çayırovalı kadınlarla bir süre sohbet ettikten sonra kırsal kesim yol altyapı çalışmalarını incelemek üzere Çayırova, Pamuklu ve Mehmetçik kırsal kesim bölgelerinde hareket edildi. Altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Baybars’a bölgede yıllardır mağdur olan kırsal kesim hak sahiplerinin yoğun ilgisi ve sevgisi gözlerden kaçmadı.

İçişleri Bakanı Baybars’a Mehmetçik ziyaretleri sırasında İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler ve bölge muhtarları da eşlik etti.



BAYBARS, “KADINLARIN KÜLTÜRÜMÜZÜN YAŞATILMASI VE ÜRETİMİN HER ALANINDA VARLIĞINI HİSSETTİRMESİNDEN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM” DEDİ.

İçişleri Bakanı Baybars, Mehmetçik bölgesi kırsal kesim yol altyapı çalışmalarını incelemeye başlamadan önce ilk olarak ülkemizin en özel kültürel miraslarından biri olan Lefkara işini sürdüren Çayırovalı kadınları Lefkara Evin’de ziyaret ederek bir süre Çayırovalı kadınlarla sohbet etti. Baybars, Lefkara Evinde yapılan çalışmalar ve kadınların el emeğiyle ortaya koydukları eserleri inceleyerek bölgede kadınların karşılaştığı sorunlar hakkında da bilgi aldı. Bakan Baybars’ın babaannesinin ve babasının da Lefkaralı olmasından dolayı Çayırovalı kadınlarla duygusal anların da yaşandığı buluşmada Baybars, “Kadınların kültürümüzün yaşatılması ve üretimin her alanında varlığını hissettirmesinden büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Çayırovalı Kadınların Lefkara Evinde düzenledikleri kurslar ve gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi alan Baybars, buradan ayrılarak Çayırova kırsal kesim arsaları yol altyapı çalışmalarının yapıldığı bölgeye geçti.

MEHTETÇİK, ÇAYIROVA VE PAMUKLU KIRSAL KESİM HAK SAHİPLERİ MUTLU

Yıllardır ciddi sıkıntılarla boğuşan Mehmetçik, Çayırova ve Pamuklu kırsal kesim arsalarında yaşayan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Baybars, iki buçuk yıl içerisinde yapılan çalışmalarla yaklaşık olarak 14 köyümüzde 600 haneye yol altyapısı götürüldüğünü belirtti.

Ötüken, Kuzucuk, Serdarlı, Ardahan’da asfaltlama altyapıları tamamlandığını, Haspolat, Vadili, Bostancı, Sandallar ve Yeniceköy’ün yol altyapı çalışmalarına başlandığını, Görneç ve Gönendere’de yol stabilazsyonlarının bitirildiğini, yine Kalkanlı’da 12 yıl sonra, 300’e yakın arsa için asfaltlama alt yapı projesi tamamlanarak ihaleye çıkıldığını ifade eden Bakan Baybars, bugün ise Mehmetçik, Pamuklu, Çayırova da asfaltlama projelerine başlıyoruz” dedi. Baybars, yıllardır ihmal edilen kırsal kesim altyapıları nedeniyle oluşan en büyük sorunlardan birinin de hak sahiplerinin evlerine tapu alamaması olduğuna dikkat çekti. Baybars, kırsal kesim arsaları altyapı çalışmaları çerçevesinde, Mehmetçik, Çayırova ve Pamuklu’da yaklaşık olarak 50 haneye daha sağlıklı ve güvenli ulaşım için önemli bir adım atıldığını söyledi. Vatandaşların evlerine giderken, kalkan tozdan, çamaşrlarını bile seremediğini, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşıldığını yerinde gördüğünü ve birçok hak sahibinin bu durumdan yaklaşık 10-13 yıldır muzdarip olduğunu bildiklerini ifade eden Bakan Baybars, tek amacımız vatandaşlarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldıracak hizmetleri yaparak vatandaşlarımızın hak ettiği, altyapıları tam, sağlam ve sağlık koşullarına uygun konutlarda yaşamalarını sağlamaktır”dedi.

Bakan Baybars, ziyaretlerini tamamladıktan sonra son olarak Mehmetçik Belediyesinde Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Muhtarı Hasan Onbaşı, Çayırova Muhtarı Salih Dalgıç, Pamuklu Muhtarı Hasan Çelik, Bafra Muhtarı Selim Çetil, Kumyalı Muhtarı Yaşar Demir, Balalan Muhtarı Cafer Özbalalan ve Belediye Meclis üyeleriyle bir araya gelerek bölge sorunları hakkında istişarelerde bulundu.

Baybars, toplantının sonunda, Startejik Hedefler ve Vizyon çalışmaları tamamlanan Mehmetçik İmar Planı’nın hayata geçirilmesi ve belediyelerin muhtarlarla ortak yürüttükleri MAKS projesinin ileriye taşınması konularında verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de Bakan Baybars’a özellikle Belediyelerin öninü açacak olan çalışmaları ve 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nı tamamlayarak meclise sevk edecek olmalarından dolayı da teşekkür etti. Bakan Baybars, daha sonra Mehmetçik sağlık ocağındaki sağlık çalışanlarını da ziyaret ederek bölgeden ayrıldı.