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Baybars: “Muhtarlar, Demokrasi Zincirinin İlk Halkası“

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:22
Baybars: “Muhtarlar, Demokrasi Zincirinin İlk Halkası“

 İçişleri Bakanlığı, 41 muhtarlık binası yapılması için, Asin İnşaat ile sözleşme imzaladı.


İmzalanan sözleşme gereği, 41 muhtarlık için 180 günde muhtarlık binaları tamamlanacak.


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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, imza töreninde yaptığı konuşmada, muhtarlıkların sorun ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmenin İçişleri Bakanlığının görevleri arasında olduğunu belirtti.


Muhtarlıkların görevlerini layıkıyla yapmaları için gerekli olan binalara yönelik ihaleye 2018 sonunda çıkıldığını ifade eden Baybars,  sözleşmede binaların 180 günde tamamlanmasının gerektiğine de işaret etti.


Muhtarların, demokrasi zincirinin ilk halkası ve vatandaşa hizmetin verildiği bir birim olduğunu belirten Baybars, muhtarların görevlerini daha iyi yapmalarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

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İçişleri Bakanlığı
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