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Baybars: “Orta oyunun son perdesi”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

13 Mayıs 2022 Cuma 10:19
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Baybars: “Orta oyunun son perdesi”

ÖZEL HABER

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…


Baybars, “Tüm bu yaşananları yapılan orta oyunun son perdesi olarak nitelendiriyorum. Biz siyasilerin özellikle UBP DP VE YDP’nin bu hükümetçilik oyununu oynarken ne kadar söylediklerinin altında kaldıklarını görüyoruz. Son bir buçuk yılda meclis açılamadı, nisap sağlanamadı, HP’den 3 vekil istifa ettirildi, atama bir başbakan geldi Saner ile. Son bir buçuk yılda, halktan yetkiyi almayan insanların uzun soluklu olmayacağını gördük. UBP’liler Sayın Sucuoğlu’nu bir kahraman olarak gördü ve yüzde 60 oyla seçildi. 23 Ocak’ta iradeyi yenileyelim dedik ve çıkan tabloda seçmen iradesini sandığa yansıttı. Sucuoğlu yüzde 40 gibi bir oyla 24 vekil çıkardı. Yaşanan bu aşamalarda gördük ki o dönemde de kendi kararlarını vereceği iddiasıyla yönetime gelen Sucuoğlu’nun kendi kararlarını veremediğini gördük. Geldiğimiz noktada Sayın Sucuoğlu’nun bazı kesimlere rağmen yüzde 60 oyla genel başkan, yüzde 40’la başbakan kalamadığı bir ortam var. Geldiğimiz noktada size ne söylenirse söylensin eğer seçildiğiniz makamlara saygınız varsa, bir bildiğiniz varsa onu yaparsınız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybars
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