Baybars: “Pandemi hastanesi için öncelik cezaevi binası değil”

CEZAEVİ HENÜZ TAMAMLANMADI… Yeni cezaevinin şu anda açılabilecek durumda olmadığını ifade eden Ayşegül Baybars, “Cezaevi şu anda yüzde 95 oranında tamamlandı diyebiliriz. Yüzde 5’lik bir yapı işi kaldığını göz önünde bulundurduğumuz zaman, bu sürecin uzamaması halinde yeni cezaevinin faaliyete girmesi konusunda kötü bir durumda olmadığımızı söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yeni cezaevi binasının pandemi hastanesine dönüştürülebileceğiyle ilgili söylemlere açıklık getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yle dün yeni cezaevine giderek incelemelerde bulunduklarını belirten Bakan Baybars, yeni cezaevi binasının özellikle kadın ve çocuk bölümlerinin tek kişilik odalardan oluştuğuna dikkat çekti.

Erkek bölümünde tek kişilik odaların az sayıda olduğunu ve genellikle 4 kişilik odaların bulunduğunu kaydeden Bakan Baybars, “Pandemi hastanesi için tek kişilik odalara ihtiyaç olması nedeniyle, şu anda yeni cezaevinde 120 oda tek kişilik hastane odasına dönüştürebilecek durumda. Tek kişilik odaları bulunan yeni cezaevi binasının bu salgın hastalık döneminde pandemi hastanesine dönüştürülebilir mi diye inceleme ve değerlendirmelerde bulunduk” şeklinde konuştu.

“ÖNCELİK CEZAEVİ BİNASI DEĞİL”

Yeni cezaevi binasının halen tamamlanmadığının altını çizen Bakan Baybars, “elektrik ve su bağlantıları konusunda halen eksiklikler var. Pandemi hastanesi için yeni cezaevi binası şu anda sadece bir alternatif önerisi. Sağlık Bakanı’nın önceliğinin cezaevi binası olmadığını biliyoruz. Eğer elzem bir durumda eksiklikler acilen giderilirse cezaevi binası pandemi hastanesine dönüştürülebilir” dedi.

“YENİ CEZAEVİ BİTMİŞ OLSA OLSA CEZAEVİNİ ORAYA TAŞIRDIK”

Yeni cezaevinin şu anda açılabilecek durumda olmadığını ifade eden Ayşegül Baybars, “Yeni cezaevi açılabilecek durumda olsa zaten cezaevini oraya taşırdık. Tüm bölümler bitirilmedi. Cezaevi yüzde yüzde tamamlanmış durumda değil. Cezaevi şu anda yüzde 95 oranında tamamlandı diyebiliriz. Mefruşat dışında klimaların elektrik bağlantıları, elektrik armatürleri, su tesisat ürünleri henüz tamamlanmadı. Asansörler gümrükte ve henüz çıkarılmadı. Armatürler Türkiye’den gelecek ve Türkiye’den çıkış olmadığı için halen bekletiyoruz. Mefşuratla ilgili de Ankara’ya sipariş vermiştik. Coronavirüs salgını nedeniyle bazı aksamalar olsa da sürekli takip halindeyiz ve mefruşat üretimindeki sürecin ilerlemesi için görüşmeler yapıyoruz” diyerek, “Yüzde 5’lik bir yapı işi kaldığını göz önünde bulundurduğumuz zaman, bu sürecin uzamaması halinde yeni cezaevinin faaliyete girmesi konusunda kötü bir durumda olmadığımızı söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

KAYNAK : KIBRIS HABERCİ