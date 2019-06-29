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Baybars, polis teşkilatının 55’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:52
Baybars, polis teşkilatının 55’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 55 yıl önce kurulan polis teşkilatının ülkenin huzuru, insanların can ve mal güvenliğini için ortaya koyduğu özverinin, cesaretin ve çalışkanlığın takdire şayan olduğunu kaydetti.

Polisin yasalarla ve altyapıyla güçlendirilmesinin elzem olduğunu da kaydeden Baybars, “Personel, teknik donanım ve araç gereç eksikliklerinin giderilmesiyle çok daha güçlü bir polis teşkilatımız olacak” dedi.

İçişleri Bakanı Baybars, polis teşkilatının 55’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Baybars’ın mesajı şöyle:

“30 Haziran 1964’te temelleri atılan KKTC polis örgütümüzün ülke huzuru, insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için 55 yıldır ortaya koyduğu özveri, cesaret ve çalışkanlık takdire şayandır. Polis teşkilatımız, kuruluşundan bugüne kurumsallaşma bağlamında birçok eksikliklere rağmen çok yol kat etmiştir. Bugün, polis teşkilatımızın gerek yasalarla gerekse de teknik altyapı donanımlarıyla elini güçlendirmenin elzem olduğu ortadadır. Çok zor şartlarda 7/24 görev icra eden polis teşkilatımız personel, teknik donalım ve araç gereç eksikliklerinin giderilmesiyle çok daha güçlü olacaktır. Zor koşullarda çeşitli olumsuzluklara, eksikliklere rağmen görevlerini özveriyle ve eksiksiz yapmaya çalışan Polis teşkilatımızın 55. kuruluş yıldönümünü canı gönülden kutlarım…”

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaybarsPolis TeşkilatıMesajHaberGündemKıbrıs
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Hüseyin Becer 2019-06-29 17:05:02

Polis bugünkü hali ile ileriye gidecek durumda değildir. Sahipsiz kalmış bir teşkilattır. Uzun dönemleri kapsayacak bir yönetim şekline dönüşmelidir. İki yılda bir değişen bir komutanlık ile işler yürümüyor.

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HüseyinBecer 2019-06-29 17:08:33

Her komutanın bir idaresi vardır. İki kılda başlamadan bitiyor. Başbakanlar malim. Her yıl değişiyor. Bu yapıda bir teşkilatta uzun süreli projelerin yapılması bile imkansız.

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Hüseyin Becer 2019-06-29 17:11:50

Bir komutanlık döneminde yapılan terfi bile mahkemede üç komutan eskiterek beş yıl sonra netleşiyor. Başlatılan bir tahkikatın neticesini komutan göremeden ayrılıyor.

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Hüseyin Becer 2019-06-29 17:15:41

Ben teşkilatın içinden emekli oldum. O günler daha zordu. Ancak personel sıkıntısı bu derece değildi. Nakil ve terfi sistemi daha iyi idi. Karakollar kapatılmamış ve halka hızmet daha iyi götürülüyordu.

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Hüseyin Becer 2019-06-29 17:27:26

Bakanımız bir polis çocuğudur. Küf kokan eski bir karakolda nasıl görev yaptığımızı biliyor. Babası o eski at ahırından bozma tahkikat odasını kaktüs çiçekleri ile süslüyordu. Şimdi görünce anılar canlandı. Polisi kutlaması çok sev
Ndirici.

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