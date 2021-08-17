Baybars: Polisimize Sağladığımız İmkanlar Yeterli Değil

ÖZEL HABER

İçişleri eski Bakanı Ayşegül Baybars, Bahar Sancar’la A’dan Z’ye programına konuk olarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Görevi başındaki polis memurunun bıçaklanarak neredeyse hayatından olacağı olayla ilgili konuşan Baybars, ne yazık ki polisimize kendilerini korumaları için sağladığımız imkanlar yeterli değil dedi.

“TOPLUM DESTEKLİ POLİS EĞİTİMİ”

Baybars, polisin yeterli psikolojik destek alması gerektiğini de sözlerine ekledi. Baybars, Toplum destekli bir polis ortamı olması gerekiyor dedi.

Sancar’ın Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasının Hükumete yönelik yaptığı basın toplantısına yönelik sorusuna Baybars, "hükümetin artık bu salgınla ilgili tecrübesi olması gerekiyor" dedi. Baybars, "toplum olarak kaybediyoruz" ifadelerini kullandı