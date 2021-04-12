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BAYBARS: “SAYISI ARTAN KADIN İŞSİZLER İÇİN AYRI DESTEK PAKETİ HAZIRLANMALI”

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayarak, sayısı artan kadın işsizler için ayrı bir destek paketinin hazırlanması gerektiğini söyledi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 10:04
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BAYBARS: “SAYISI ARTAN KADIN İŞSİZLER İÇİN AYRI DESTEK PAKETİ HAZIRLANMALI”

Kapanmayla birlikte kadın işsizlik oranının çok daha arttığının altını çizen Ayşegül Baybars, bu süreçte ev içi hizmetleri daha artan kadınların daha dezavantajlı durumda olduklarını söyledi.

Evdeki çocukların, varsa engellinin veya yaşlıların bakımı için işten çıkmak zorunda olan kadınların olduğunu ifade eden Baybars, kadınlara ve gençlere ayrı destek programlarının yapılmasının gerektiğini aktardı.

Dünya’da buna çok örnek bulunduğunu da sözlerine ekleyen Baybars, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çalışma Bakanlığı, kadınlar ve gençler için destek paketi hazırlamaya ağırlık vermelidir. Çünkü işsizlik rakamlarına baktığımızda işsiz kadın sayısının arttığını görüyoruz. Ailenin gelir elde etmesi anlamında da düşüş yaşanıyor. Kadının ekonomik bağımsızlığı açısından da sıkıntı oluyor. Ev içi şiddet olayları da artabiliyor. Bizim sosyal devlet anlayışıyla birlikte sosyal hizmet alanında da gelişmemiz gerekiyor.”

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybars
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