Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Baybars: Şiddet ve tehditlerle bizleri yıldıramazlar

Baybars, Özersay’a yapılan saldırıyı kınadı

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:09
Baybars: Şiddet ve tehditlerle bizleri yıldıramazlar

İçişleri Bakanı  Ayşegül Baybars, daha önceden de kendisine sözlü tacizde bulunan ve dün akşam da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a  saldırı düzenleyen Taşkın Güneş ve onun zihniyetindeki kişileri kınadı.

banner41
Sosyal  medya hesabından açıklama yapan Ayşegül Baybars , “yasaları uygulamayın” gibi söylemlerde bulunan bu kişilerin eylemlerinin yıldırıcı olmayacağını, “kararlılıkla ve cesaretle yürümeye devam edeceklerini” belirtti.

Baybars’  “Dün akşam Aşağı Bostancı’da yaşanılanlar karşısında söyleyecek çok şey vardır, fakat şimdilik kısaca şunu söyleyeyim; bu mücadele kişilerle ilgili değil bilakis usulsüzlüğün, yasa tanımazlığın yarattığı bu sistemi değiştirmekle ilgilidir. Kendilerinde yasaları uygulamayın diyebilecek cüreti bulanlar anlamalıdır ki; şiddet ve tehditlerle bizleri yıldıramazlar.”dedi.

“Yasalara bağlı kalarak görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir Hukuk devleti olarak tüm vatandaşlarımızın güven içinde, huzur ortamında yaşaması için yasaların öngördüğü şekilde hareket edilecektir.”diyen Baybars “Şiddet ve tehditler karşısında geri adım atılacağını sananlar yanılıyorlar. Yasaların uygulanması konusunda asla geri adım atmayacağımızın bilinmesini isterim. Memleketimizin selameti için çıktığımız bu yolda kararlılıkla ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaybarsSaldırıKınamaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 2019-02-16 17:15:10

Yaşa yeğenim. Aynen böyle devam et. Her yaptığınız güzel ve doğru senin de partinin de koalisyonun da. Hasrettik doğru şeylere.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Doğru Söz 2019-02-16 17:55:41

Memleket hukuk bilmeyener, tanımayanlar, sallamayanar vs. memleketine dönüşmüş. Memleket da değil ya... Sn Baybars, gerçekten çok uzun olmayan bir gelecek zarfında hukuk devleti olacağımız konusunda sizin zerre kadar bir umudunuz
var mı? Samimi lütfen!
Ben de adi eylemi şiddetle kınıyor, lânetliyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Çirkef yatağında 2019-02-16 22:47:31

Gülisdannık olmaz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim