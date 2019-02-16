Baybars: Şiddet ve tehditlerle bizleri yıldıramazlar

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, daha önceden de kendisine sözlü tacizde bulunan ve dün akşam da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a saldırı düzenleyen Taşkın Güneş ve onun zihniyetindeki kişileri kınadı.
Baybars’ “Dün akşam Aşağı Bostancı’da yaşanılanlar karşısında söyleyecek çok şey vardır, fakat şimdilik kısaca şunu söyleyeyim; bu mücadele kişilerle ilgili değil bilakis usulsüzlüğün, yasa tanımazlığın yarattığı bu sistemi değiştirmekle ilgilidir. Kendilerinde yasaları uygulamayın diyebilecek cüreti bulanlar anlamalıdır ki; şiddet ve tehditlerle bizleri yıldıramazlar.”dedi.
“Yasalara bağlı kalarak görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir Hukuk devleti olarak tüm vatandaşlarımızın güven içinde, huzur ortamında yaşaması için yasaların öngördüğü şekilde hareket edilecektir.”diyen Baybars “Şiddet ve tehditler karşısında geri adım atılacağını sananlar yanılıyorlar. Yasaların uygulanması konusunda asla geri adım atmayacağımızın bilinmesini isterim. Memleketimizin selameti için çıktığımız bu yolda kararlılıkla ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.
BRTK
Yaşa yeğenim. Aynen böyle devam et. Her yaptığınız güzel ve doğru senin de partinin de koalisyonun da. Hasrettik doğru şeylere.
Memleket hukuk bilmeyener, tanımayanlar, sallamayanar vs. memleketine dönüşmüş. Memleket da değil ya... Sn Baybars, gerçekten çok uzun olmayan bir gelecek zarfında hukuk devleti olacağımız konusunda sizin zerre kadar bir umudunuz
var mı? Samimi lütfen!
Ben de adi eylemi şiddetle kınıyor, lânetliyorum.
Gülisdannık olmaz