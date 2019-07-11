Baybars, sorunu çözdü

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Harika Mahallesi Yeni Muhtarlık Binası yeri olarak ayrılan bölgede incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Baybars, bugün sabah Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve Harika Muhtarı Mustafa Zorlu ile birlikte Harika Mahallesi Yeni Muhtarlık Binası yeri olarak ayrılan bölgede inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, bölgede yapılan inceleme sonrasında Harika Mahallesi Spor Kulübü’nde bölge sakinleri ve Muhtarı Mustafa Zorlu ile sorunları ele alan Bakan Baybars, mahalle sakinleri arasındaki ihtilaflı konuların ortadan kaldırılması için taraflarla konuşarak uzlaşmalarını sağladı.

Bölge halkının çeşitli sorunlarını da dinleyen Bakan Baybars, her zaman esas olanın vatandaşın yüzünün güleceği, daha kaliteli daha çağdaş hizmetleri vermek olduğunu söyledi ve dedikodularla değil istişare ve iyi niyetle hareket edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Baybars, mahalle sakinlerinin uzlaşmalarından dolayı mutlu olduğunu belirtti.