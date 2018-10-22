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Baybars: Sosyal konut projesi için yer tespiti yapıyoruz

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sosyal konut projesi için Güzelyurt’ta yer tespiti yaptıklarını açıkladı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:39
Baybars: Sosyal konut projesi için yer tespiti yapıyoruz

İçişleri Bakanı Baybars, yapılan çalışmalar ve sosyal konut projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı Kolay Konut Edindirme Birimi’nin, Güzelyurt’ta sosyal konut projesi için yer tespiti yaptığını açıklayan Baybars, “Yıllardır Güzelyurt’ta Kıbrıs Sorununun yarattığı belirsizliğin bilincindeyiz. Bizim temel projemiz sosyal konuttur. Bu konuda da proje çalışmalarımızı yaptık” dedi.

Bakan Baybars, finansman anlamında bankalarla görüştüklerini söyleyerek, şu anda Gazimağusa’da Maraş bölgesinde arazi tespitinin tamamlandığını, ikinci bakılacak öncelikli yerin de Güzelyurt olduğunu vurguladı.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Ayşegül BaybarsSosyal Konut ProjesiGüzelyurtYer TespitiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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amele 2018-10-22 12:54:59

Bunu yapacağınıza maddi durumu olmayanlara uzun vadeli düşük faizli kredi verseniz daha mantıklı olur. Bu şekilde piyasadaki mimar-mühendis ve müteahitler para kazanamayacak, açılan ihale birilerine peşkeş çekilerek sadece belirli kesim para kazanacak. vatandaşa destek yapayım derken sadece belli başlı kişileri destekleyeceksiniz. ayrıca günün sonunda işin kalitesi de ihale kaltesinde berbat olacak. bırakın vatandaş kendi istediği kalitede kendi istediği kişiye iş versin ve kaliteli olsun.

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