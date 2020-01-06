Baybars'tan emirname açıklaması

Mecliste, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın suçlamalarına yanıt veren Baybars, bakanlık olarak hükümet programında kendilerine verilen bir görevin de bu imar planı olduğunu söyledi.

Beyarmudu İmar Planı, Lefke İmar Planı, Dikmen İmar Planı gibi planlarında çalışıldığını söyleyen Baybars, "Hem yasadan, hem de hükümet protokolünden güç alıyoruz" dedi.

UBP ile zaman zaman ters düşülen konular olsa da, hükümet içerisinde emirnamenin devam etmemesi konusunda uzlaşı olduğunu, İmar Planı'nın da bu çerçevede ortaya çıktığını söyledi.

“Planlama siyaset işi değil uzman işidir"

İki ay öncesinden imar planının bir noktaya gelindiğini belirten Baybars, bu süreçlerde teknik bilgi, bilim, ilim ışığında hazırlandığını belirterek, "Planlama ekibi uzmanlardan oluşur, planlama siyaset işi değil uzman işidir" dedi.

İlk Birleşik Kurul'da, değişim için fırsat yaratıldığını, Başbakan Ersin Tatar ve belediye başkanları ile ciddi bir çalışma yapıldığını söyleyen Baybars şöyle devam etti:

"Sayın Başbakan Ersin Tatar'ın da talebi ile Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği de olaya dahil oldu. Birleşik Kurulu da bu çerçevede şekillendi.

Belediye Başkanları Birleşik Kurul öncesi Bakanlar Kurulu'nda dinlendi. Siyasi olarak da uzmanlarla uzlaşı böyle sağlandı.

Benim, apar topar birilerini toplamam söz konusu değil. Tüzük var, yasa var. Sürecin nasıl işleyeceği bellidir.”

“Hukuken, Birleşik Kurula talep yapılması, baskı yapılması mümkün değil”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, hukuken, Birleşik Kurula talep yapılması veya baskı yapılmasının mümkün olmadığını ifade ederek “İçişleri Bakanlığı, Başbakan'a baskı yapar gibi bir yaklaşım, en başta sayın Başbakan'a saygısızlıktır. Benim asla böyle bir niyetim olamaz” dedi.

Baybars, “Ben İçişleri bakanı olarak, yetkim bellidir. Birleşik Kurul'dan geçen imar planları sonuçlanmış olur. Sonrasında şurayı değiş, burayı değiş olmaz. KTMMOB ve belediye başkanlarının ortak bir noktada buluşmasını sağlamalarının ardından plan son halini aldı.

Ben bu planı bekletemem, başbakan yeniden birleşik kurulu yeniden toplayın diyemez. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz.

Burada bir kriz yaratmak doğru değildir. Yasalar bize görev ve sorumluluk yüklüyor.”

Erhan Arıklı: Belediye başkanları tek başına karar alabilir mi?

Erhan Arıklı, İmar Planı'nın, İmar yasası'na göre hazırlandığını ifade ederek, "Herhangi bir yerde belediye başkanları demiyor, belediye meclisleri diyor. Bu ortada iken belediye başkanları tek başına karar alabilir mi? 2 Ocak'ta siz belediye başkanlarına neden aracı göndererek meclis kararı istediniz?" diye sordu.

Baybars, Arıklı'nın bu iddiasını da yalanladı. "Kimseye aracı göndermedim" diyen Baybars, yasal olarak meclis kararının ikinci birleşik kurul toplantısında istenmeyeceğini vurguladı. Baybars, yasaya aykırılık olmadığının altını çizdi.

Özyiğit: Neden yayınlamıyorsunuz?

TDP Genel başkanı Cemal Özyiğit ise, planın başbakan tarafından neden resmi gazetede yayınlanmasının engellendiğini sordu.

"Emirname yürürlükte"

Baybars, bakanlık olarak kendilerinin görevlerini tamamladığını belirterek, plan resmi gazetede yayınlanana kadar, emirnamenin yürürlükte kalacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar'ın, konsensüs olup olmadığını teyit ettiğini düşünerek, "İmar Planı'nın birleşik kurulda geçtiği şekliyle yayınlanacağına inanıyorum, aksini düşünmüyorum" dedi.

Tatar: “Değerlendiriyoruz. Rahat olun”

Başbakan Ersin Tatar, Mağusa- Yeni Boğaziçi- İskele İmar Planı'nın hem teknik, hem de hukuki içeriğinin olduğunu belirterek, UBP olarak imar planlarına karşı olmadıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın, "emirname devam ediyor" dediğini hatırlatan Tatar, "Değerlendirmeye devam ediyorum" dedi.

Erhürman yüklendi, Tatar sadece “değerlendiriyoruz” demekle yetindi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın, "Birleşik Kurula yeniden dönme şansı yok" yönündeki eleştirilerine yönelik olarak Başbakan Tatar, sadece, "değerlendiriyoruz" demekle yetindi.

Başbakan'a sorularını sürdüren Erhürman, "Hukuken 31 Aralık 2019'da emirname sona erdi. Yeni bir tarih belirlemediniz. uzatmayacaksanız İmar Planı'nı yayınlayın... Şu anda ortada çok ciddi bir hukuki boşluk var" dedi.

UBP kanadı ise, emirnamelerin "son tarih" içermediğini belirterek, "Hukuken emirname yürürlükte" iddiasında bulundu.

HABERKIBRIS