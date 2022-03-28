Baybars: Ülkedeki sorunlar çığ gibi büyürken hükümet seyirci kalıyor

Halkın Partisi (HP) Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Başıboş Yönetim” konusunda güncel konuşma gerçekleştirdi.

Baybars otizm farkındalık gününe değinerek eğitimin önemine işaret etti, pandemi döneminde yaşanan eğitim kayıplarının telafisini istedi.

Baybars, ülkedeki sorunlar çığ gibi büyürken hükümetin seyirci kaldığını, Bakanlar Kurulu kararlarının sadece atama ve zamlarla alakalı olduğunu söyledi.

Akaryakıt ve elektrik zamlarının ekonomik sıkıntıları daha da derinleştirdiğini alkole yapılan zammın ise hiçbir akla uymadığını kaydeden Baybars, ülkede turizmi batıracak adımlar atılmaya devam edildiğini söyledi.

Maliyetlerin altından kalkılamayacak noktaya gelindiğini, hükümetin sadece bahaneler ürettiğini söyleyen Baybars, hükümetin özel sektör yokmuş gibi Aksa’nın borcunu ödeyebilmek için tüm sektörleri batıracak adımlar attığını ifade etti.

Baybars, tarım alanında yaşanan küresel sıkıntılara işaret ederek, hükümetin de bu konuda herhangi bir adım atmadığını, tohum bulmakta bile sıkıntı yaşanmasının buna en güzel örnek olduğunu söyledi.

Sağlıkta yaşanan sıkıntıları da dile getiren Baybars, eğitimde de büyük sıkıntılar olduğunu ancak diğer sektörlerde olduğu gibi pandemi nedeniyle sıkıntıların çözülmeye çalışılmadığını belirtti.

Baybars, “Başbakan’ın Anayasanın oy çokluğuyla delinebileceğini” söylemesini eleştirerek, güneş panelleriyle ilgili gazetelere düşen “bakana özel izin verildi” haberleriyle ilgili bilgi istedi.

Baybars, KIBTEK’le ilgili de bir dizi soru sorarak, yakıt kalmadı açıklaması yapan KIBTEK çalışanına soruşturma açılıp açılmadığını da bilmek istediğini söyledi. Baybars, son olarak da hükümetin ne zaman kesintisiz elektrik verecek duruma geleceğini sordu.