Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada...
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler...
Matbaada hırsızlık! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
Matbaada hırsızlık!

Baybars ve Rogers’ın partiden ihraç sürecine ara emri

06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:06
50 Okunma
Baybars ve Rogers’ın partiden ihraç sürecine ara emri
banner48

Halkın Partisi Parti Meclisi tarafından alınan karar ile milletvekilliğinden istifa etmeleri istenen ancak milletvekilliğinden istifa etmeyen Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın partiden ihracına yönelik karar sürecini mahkeme durdurdu.

Bugün avukatları aracılığıyla mahkemeye ara emri başvurusunda bulunan Baybars ve Rogers bu işlemlerin durdurulmasına yönelik ilk hukuki mücadeleyi kazandı.

Her iki isim de partiden ihraç edilmeme ve siyasete Halkın Partisi çatısı altında devam edeceklerine yönelik kamuoyu ile bilgi paylaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Merkez Bankası Başkanı sektöre ilişkin konuştu
KKTC Merkez Bankası Başkanı sektöre ilişkin konuştu
Akyiğit: “Yakıtı daha pahalıya almak zorunda kaldık”
Akyiğit: “Yakıtı daha pahalıya almak zorunda kaldık”
ZMO Başkanı Uluçam: “Tarım bu ülke için daha az öncelikli mi?”
ZMO Başkanı Uluçam: “Tarım bu ülke için daha az öncelikli mi?”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim