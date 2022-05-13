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Baybars: “Vekil olarak bizlerle bu konu tartışılmadı, ortak kararımız değildir”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

13 Mayıs 2022 Cuma 10:08
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Baybars: “Vekil olarak bizlerle bu konu tartışılmadı, ortak kararımız değildir”

ÖZEL HABER

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Baybars, “HP olarak dün meclise gitmedik. Bugün de hükümet programı okunurken meclise gitmeyeceğiz. Bu hükümetlerin ülkeye verdikleri zararı gidermek için bunun mücadelesini her ortamda vereceğiz. Bizim mecliste olmamızı isteyen insanlar da bunlara dur demek için bizlere oy verdi” dedi.
Sine-i Millete dönme tartışmaları hakkında konuşan Baybars, “Sine-i millete dönme düşüncesi parti meclisinde tartışılmadı. Bizle genel başkanın bir istişaresi olmadı. Ben bunu basından öğrendikten sonra parti meclisi grubundaki konuşmaları gördüm. Seçmenin bize verdiği iradeyi seçmenle tartışmadan bir zemin oluşturmadan, konuşulacak bir konu değil. Vekil olarak bizlerle bu konu tartışılmadı. Henüz alınmış bir karar yok. 3 vekil olarak ortak bir kararımız değildir” ifadelerini kullandı. 

Konuşmasının devamında Baybars, “Bu konu PM’de tartışmaya açılabilir. Ama bu tartışmanın sonuçlarını doğru zemine çekebilmek için o doğru zemin hazırlanmalıdır. Sine-i millete dönmenin doğru bir noktada tartışmaya açıldığını düşünmüyorum. Bunun bir kurultayda sorulup sorulmaması gerektiğini, seçmenle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Halkın bana verdiği yetkiyi halkla beraber yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

Baybars, “Şuanda halka birlikte mücadele etmemize bir engel yok. Bu ülkede ekonomik krizin yanı sıra demokratik bir kriz de vardır ve bunu her ortamda ortaya koyuyoruz. Bunu seçmenle birlikte yapmak ve size oy verenlerle birlikte yapmanız gerekir. Ben bugün itibariyle bunun doğru bir karar olduğuna inanmıyorum. Topluma ve seçmenlerime karşı bir sorumluluğu olan bir vekil olarak, vekillikten istifa etme yönünde bir iradem yok” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaybarsHPGÜNDEM KIBRISSinei Millet
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