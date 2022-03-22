Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Belediyelerle ilgili reformlara ret verdiklerini ve bunun sebeplerini söylemek istediklerini dile getiren Baybars, bu hükümetin yerel yönetimlerle ilgili reform yapma vizyonu olmadığını savundu.

Yerel yönetimler reformunun coğrafi açıdan komşu olan belediyeleri birleştirerek yapılamayacağı görüşünü ifade eden Baybars, reform açısından hükümetin mantalite sorunu olduğunu söyledi.

Merkezi hükümetin kamu hizmetinin tüm ülkede eşit sağlaması fikrinin olumlu olduğunu fakat yerelde hizmetlerin merkezi hükümetlerden ayrı, yerelden yapılmasının pratikte daha uygun olduğunu dile getiren Baybars, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi veya reform yapılmasının istenmesi halinde yerel özerkliğin sağlanması gerektiğini kaydetti. Baybars, merkezden yerele hizmet değil yerelin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Baybars, yerel özerklikte, belediyelerde idari ve mali açıdan bu özerkliğin sağlanabilmesi gerektiğini dile getirdi.

AB yerel özerklik şartına uyulması istenmesi halinde belediyelerin kamu işlerinin büyük bölümünün belediyelere verilmesi gerektiğini dile getiren Baybars, bir reform yapılması halinde o bölge halkının birleşecek beldelerle ilgili görüşünün sorulup sorulmayacağını sordu.

Yerel özerkliğin sağlanmasında ve yerel reformlarda önemli olanın denetim olduğunu söyleyen Baybars, Sayıştay tarafından yapılan mali denetimlerin ülkede sorunlara sebebiyet verdiğini, değişen dünyada yapılan yerel reformlara bakılarak örnek uygulamaların yapılabileceğini kaydetti.

Ayşegül Baybars, belediye bütçelerindeki gelirlerin artırılması için yapılması gerekenlere de değinerek, gelirlerin artırılması ve yerel yönetimlerin sorunlarının çözümlenmesi yönünde bir çalışmanın görülmediğini belirtti.

E-belediye uygulamalarının yapılması için alt yapı çalışmaları gerektiğini de dile getiren Baybars, birleşmede, belediyelerin katkı paylarının değil sorunlarının dikkate alınarak reforma gidilmesi gerektiğini söyledi.

Baybars, bu şekliye belediyeler reformunun yapılamasının kaos yaratılacağını ifade etti.

Muhtarların da belediye meclislerinde yer almasının önemine dikkat çeken Baybars, muhtarların bölgelerini çok daha iyi bildiğini ve en azından geçiş dönemlerinde fikirlerinin alınmasını istedi.

Ayşegül Baybars, belediyelerin sayısının azaltılmasını dün de bugün de savunduğunu fakat anlattığı kriterler çerçevesinde yerel yönetim hizmetlerinin verilmesinin daha uygun olacağını dile getirerek, belediyelerin daha iyi hizmet vermesi için de mali yönden gelişmesi gerektiğini kaydetti.