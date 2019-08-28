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Baybars:İş birliğimizi daha da ileriye taşımak arzusundayız

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:55
Baybars:İş birliğimizi daha da ileriye taşımak arzusundayız

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulamit Gül ve heyetini bakanlığında görmekten şeref duyduğunu belirterek, Bakan Gül’ün bu ziyaretinin Kıbrıs Türk Halkına verilen önemi ve değeri bir kez daha hissettirdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin, saygı, sevgi ve kültürel değerlerle örülmüş güçlü bir bağ olduğunun altını çizen Baybars, Kıbrıs Türkü’nün zor zamanlarımızda yardımlarını esirgemeyen Türk Halkının sorunlarının Kıbrıs Türkü’nün de sorunları olduğunu kaydetti.

Bakan Baybars, özellikle Türk Halkının başındaki Terör illetine karşı vermiş olduğu mücadelede Türkiye’nin yanında olduklarını ve kararlılıkla olmaya devam edeceklerini söyledi.

11 Eylül 2018 tarihinde Ankara ziyaretine de değinen Bakan Ayşegül Baybars, “Bu kapsamında TC Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül bizleri ağırlamış ve orada adli işbirliği, yeni cezaevinin hizmete girmesiyle ilgili teknik çalışmalar, adli tıp kurumunun oluşturulması, siber suçlarla ilgili teknik donanım ve eğitim iş birliği konularında çok verimli bir toplantı gerçekleştirmiştik.Bugün gerçekleştireceğimiz heyetler arası toplantıyla öncelikli olarak bu konularda başlatmış olduğumuz çalışmalar hakkında bir durum değerlendirmesi yapma fırsatı bulacağız. TC Adalet Bakanı Sayın Gül ile iş birliğimizi daha da ileriye taşımak arzusundayız” dedi.

Bakan Baybars, iki ülke arasındaki saygı, sevgi ve kültürel değerlerle örülmüş bağın daha da güçlendirilmesi, ortak sorunların aşılması için iki bakanlığın işbirliğinin ilerletilmesini temenni ettiklerini de söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, iki gün sonra Türk tarihinin en özel günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 97’inci yıl dönümünün de kutladı.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk halkının önemli değerlerinden olan Başhekim Ahmet Zeka Bey’in 3 ciltlik kitabını hediye etti.

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Ayşegül Baybars
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