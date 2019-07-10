Baybars:Medya ve iletişimde sorunlu bir dil değil sorumlu bir dil kullanılmalı

Girne Vuni Palace Otel’de yer alan Çalıştay, 2 gün sürecek. Çalıştay’da konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars , uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede çalıştayın ve medya ile birlikte çalışılmasının önemine vurgu yaptı.

Baybars uyuşturucuda ilk deneme oranlarındaki rakamların ciddi artışı gösterdiğine işaret etti.

Baybars, Medya ve iletişimde sorunlu bir dil değil sorumlu bir dil kullanılması gerektiğini vurguladı.

Baybars, gençlerin korunmasına ilişkin Anayasa maddelerine atıfta bulunarak ; uyuşturucu kullanımını özendirmenin suç olmasına ilişkin görüşlerin Temel hak ve özgürlükleri gözeterek çalıştay da ele alınması gerektiğini belirtti.

Baybars, Medyada kullanılan dil ve ifşa yöntemlerinin sorgulanması, etik değerlerin mevzuata bağlanması gerektiği görüşünü de paylaştı.

(BRT)