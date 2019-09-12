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Baybars:Tüm ülkemize geçmiş olsun

12 Eylül 2019 Perşembe 10:50
Baybars:Tüm ülkemize geçmiş olsun

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Çatalköy bölgesinde mühimmat deposunda yaşanan patlama olayı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Baybars açıklamasında;

‘Dün gece yarısından sonra saat:01:30 sularında Çatalköy bölgesindeki askeri alanda meydana gelen patlamalarla başlayan yangın hepimizi üzmüştür. Çok büyük bir felaketi en azından can kaybı olmadan atlatmış olmakla teselli buluyoruz. Bu korku dolu anları yakınen yaşamak zorunda kalan bölge halkımız başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun.’ dedi.
(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybarsİçişleri
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