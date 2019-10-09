Baybars:Yurttaşlık yasasının revize edilmesi konusunda uzlaşı var

Baybars, ülkede yaşanan kayıt dışılığın önlenmesinin önemine vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Baybars, bakanlığının tek başına konuyu ele almasının çok kolay olamayacağını işaret ederek, “Aslında bunu tüm bakanlıklarla, ciddi bir hükümet politikası olarak yapmak gerekiyor ki bu konuda konsensus bakanlar kurulunda var” dedi.

İçişleri Bakanı Baybars, Yurttaşlık Yasası konusunda da değerlendirme yaptı.

Baybars, yasanın revize edilmesi için Bakanlar Kurulu’nda uzlaşı olduğuna dikkati çekti.

Baybars, “Beyaz- Yeşil kimlikle, İkamet İzinleri Yasası’nda bu ülkede yurttaş olmayan kişilerin belli haklar dışında, çok daha fazla ekonomik anlamda yaşayabilmeleri için fırsat yaratacağız” dedi.

Çalışma hayatında mağdur edilmiş kişiler olduğu gibi, sistemi suistimal eden çalışanlar bulunduğunu da ifade eden Baybars, ihtiyaç olması ve ülkede bulunmaması halinde kısa süreli işçilik için işverene prosedürü kolaylaştırıcı girişim yapılması gerektiğini kaydetti.

Baybars, şehir planlamasının önemine de değindi

Nüfus planlaması gibi şehir planlamasının da hayata geçirilmesi gerektiğini belirten İçişleri Bakanı Baybars, Gazimağusa -İskele-Yenibağaziçi şehir planının taraflarla görüşülerek kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

(BRT)