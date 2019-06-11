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Baybars:Yüz tanıma sistemi tamamlanma aşamasına geldi

Genel Kurul’da ikinci güncel konuşmayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “Kriminal Meseleler ve Polisimiz” konusunda yaptı.

11 Haziran 2019 Salı 13:55
Baybars:Yüz tanıma sistemi tamamlanma aşamasına geldi
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Konuşmasının başında Başbakan Ersin Tatar’ın güncel konuşmasını dinlememesine yönelik eleştirilerde bulunan Arıklı, polis örgütünde ciddi sıkıntı ve huzursuzluk yaşandığını ifade etti.

Geçen hafta polisin çok tartışıldığını, soygun ve ardından yaşananların polis zafiyetini gündeme getirdiğini söyleyerek, Girne bölgesinde bazı değişiklikler yapıldığını bundan sonra yapılacakları da merak ettiklerini belirtti. Arıklı, “Her fırsatta polisi tokatlayanlar acaba teşkilatın içinde bulunduğu durumdan haberdar mı” diye sordu.

FETÖ konusunda yaşanan huzurluklar konusunda açıklama yapılması gerekliliği üzerinde duran Arıklı, soruşturmalarda hangi aşamada olunduğunu sordu.

YDP Genel Başkanı Arıklı konuşmasında cezaevi konusuna değinerek, kapasitenin aşıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a “Kısmı affın gündeme getirilebilir mi?” sorusunu soran Arıklı, KKTC vatandaşlarına karşı işlenmemiş suçları kapsayan mahkumların 3’de 2’i cezasını tamamlayan mahkumların Türkiye’ye gönderilebilmesi için çalışma yapılabileceğini söyledi.

Arıklı’nın ardından YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, güncel konuşma gerçekleştirdi.Zaroğlu da konuşmasında “son günlerde yaşanan adli olaylar ve polisin sıkıntıları”na değindi.

Bertan Zaroğlu da ülkede adli vakalarda büyük artış olduğunu, vatandaşın mal ve can güvenliği kalmadığını ifade etti.Bertan Zaroğlu, ülke nüfusuna göre mevcut polis personeli sayısının yetersiz kaldığını, Polis sayısının arttırılması, görev sürelerinin düzenlenmesi, yetersiz araç ve cihaz gereksinimin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Kuyumcu soygunu konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Zaroğlu, konuya ilişkin polis teşkilatına yönelik iddiaların dehşet düzeyinde olduğunu ifade etti. Poliste zaafiyet , vurdumduymazlık hakkında İçişleri Bakanı Baybarsa sorular yönelten Zaroğlu, Girne Adli Şube Amiri ile Ercan HAvalanındaki sorumlunun bugün itibarıyla değiştirildiğine yönelik de bilgi istedi.Bertan Zaroğlu, polisteki FETÖ soruşturmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, bu soruşturmanın detaylarından Başbakan Tatar’ın ve İçişleri Bakanı Baybars’ın haberi olup olmadığını sordu, Meclis kürüsünden açıklama yapılması istedi

Bertan Zaroğlu, faili meçhul kalmış polisiye olaylara ilişkin de eleştirilerde bulundu.Zaroğlu, Hükümetin dağılmasının sebebinin polisteki zafiyet nedeniyle olabileceği görüşündü de paylaştı.

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, polis teşkilatında yeniden yapılandırmanın gerekli olduğunun altını çizdi.

Baybars, Polis Genel Müdürlüğü’nün Başbakanlığa bağlı olduğunu ifade ederek, polisin sıkıntı ve eksiklerinin Başbakanlığın takibinde ve yükümlülüğünde olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı’nın da sorumlukları çerçevesinde Başbakanlık’la birlikte çalıştığını ifade eden Baybars, polis teşkilatındaki sıkıntılar konusunda geçen hafta Başbakanlıkta toplantı yaptıklarını belirtti.

“Özellikle siber suçlar birimi konusunda adım atılması gerektiğini kaydeden Baybars, 93 yeni polisin temmuz ayında göreve başlayacağını da söyledi.

Gerekli yasal değişiklikleri yaparak, polisin kadro sorunun giderileceğini anlatan Baybars, donanımsal alt yapı konusunda da Türkiye ile de işbirliği yaparak çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Son soygunla ilgili yurt dışına kaçan iki zanlının söz konusu olduğunu ifade eden Baybars, İçişleri Bakanlığı’nda yüz tanıma programı konusundaki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

Tüm dünyada kamera sistemlerin suçların hem aydınlanması hem de önlenmesi konusunda faydalı olduğunu vurgulayan Baybars, Girne ve Lefkoşa’dan başlayarak bu ve benzeri sistemlerin yıl içinde devreye gireceğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, polis sayısının arttırılması konusunun bugünkü Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olacağını, hükümetin bu konuda hemfikir olduğunu da belirtti.

Baybars,polisin suçlarla mücadele konusundaki yeterliliği ve toplumun kendini güvende hissetme duygunun artırmak gerekliliğinin bilincinde olduklarını da kaydetti.

Baybars, “ancak asayiş ve güvenlik alanında 2018’deki 11 soygun, 322 uyuşturucu vakası gibi verileri paylaşarak Malta ve Güney Kıbrıs’la kıyaslayarak daha iyiyiz demeden güvenliği arttırmak için çalışmalıyız” dedi. (BRT)

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Erhan ArıklıHaberKKTC
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Canimiza minnet 2019-06-11 14:11:57

Polis teskilatini masa basu islere baglayip, kagitlar arasinda bogulmaktan kurtacak yontemler bulun.
Polis eksikligi had safha da
Sokaklar da polis gormek eksikliklerden dolayi mumkun degil.
Arac gerec ve techizat eksikligi zaten mevcut
Siyasi rantlardan ziyade, ic guvenlik unsurlarinin guclendirilmesi sarttir.

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Yanni 2019-06-11 15:02:58

Ortalık suçlu doldukdan sora yüz tanıması yapsan ne yapmasan ne.

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