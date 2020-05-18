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Baybarts: “Şartlı tahliye bir af değildir”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı’na neden ivedilik istendiğini belirtti.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:47
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Baybarts: “Şartlı tahliye bir af değildir”

Polis nezaretinde kısa süreli tutukluların gözden kaçırıldığını ve kişi hak ve özgürlüklerinin engellenmesinden dolayı bir hak ortaya çıktığını dile getiren Baybars, Covid salgını süresinde tutuklanan kişilerin polis nezaretinde geçirdikleri sürenin, yargılandığında aldıkları cezadan eksiltilmesi için yapıldığını kaydetti.

“Şartlı tahliye bir af değildir” diyen Baybars, bu dönemdeki sıkışıklıktan dolayı ceza evindeki süresinin üçte birini geçirenlerin başvurusunun öngörüldüğünü dile getirdi.

Baybars, şartlı tahliye kurulunun uzman kişiler tarafından kurulduğunu ve şartlı tahliyenin belli kriterleri olduğunu ve siyasilerin buna müdahale etmemesi gerektiğini belirtti.

Ceza muhakemeleri usulü değişiklik yasa tasarısının ivediliği oybirliği ile onaylandı.

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. 2020-05-18 13:55:15

noldu be buna yüzü gözü şişdiii :)

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KIBRISLI 2020-05-18 14:28:35

Bunun tek derdi mahkumları içerden çıkartığ başımıza bela etmek oldu ! Senin yaptığının adı hainliktir bu halka. Atın be bunu da içeriye !!! Bir sendin eksik !!

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Hadjji yanni 2020-05-18 16:32:33

Kim seçip başımıza getiriyor bunları be,

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