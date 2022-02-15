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Bayilere, Euro Dizel ve 95 oktan benzin sevkiyatı durduruldu

İşletmeciler, akaryakıt tedarikçilerinin sabah saatlerinden itibaren Euro Dizel ve 95 oktan benzinin bayilere verilmesini durdurduğunu açıkladı.

15 Şubat 2022 Salı 15:35
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Bayilere, Euro Dizel ve 95 oktan benzin sevkiyatı durduruldu
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Akaryakıta zam yapılacağının Haber Kıbrıs’ta duyurulmasının ardından vatandaş petrol istasyonlarına akın etti.

Haber Kıbrıs’a konuşan petrol istasyonları işletmecileri, yakıt stokladıkları iddialarına yanıt verdi.

İşletmeciler, akaryakıt tedarikçilerinin sabah saatlerinden itibaren Euro Dizel ve 95 oktan benzinin bayilere verilmesini durdurduğunu açıkladı.

İşletmeciler, akaryakıta artan talebin devam etmesi durumunda istasyonlardaki yakıtın kısa süre içinde biteceğine işaret ederek, tedarikçilerin yakıt sevkiyatını durdurmasından dolayı ellerindeki stok bitince istasyonların satış yapamayacağına dikkat çekti.

Haber Kıbrıs

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