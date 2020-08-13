Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan açıkladı

Katıldığı televizyon programında konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, altyapı eksiklikleri bakımından ülke olarak çok da parlak bir noktada olmadığımızı vurguladı.

Atakan, trafikten tek sorumlu merciinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olmadığını, denetleme noktasında trafik polisinin ayrı bir birim olarak çalıştığını ve bu konuda da eksikliklerin olduğunu söyledi.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, altyapı eksiklikleri bakımından ülke olarak çok parlak bir noktada olunmadığını, Karayolları Dairesi’nin sorumluluğu altında bulunan 1625 km yolun yüzde 79’unun üst kullanım ömrünün ya dolmak üzere ya da dolduğunu söyledi ve altyapı eksikliklerini “yol aydınlatmaları ve kavşak noktalarındaki güvenlik eksiklikleri” olarak sıraladı.



Yolların ve altyapıların genel yetersizliğinin farkında olarak kişilerin araç başına geçmesini söyleyen Atakan, ülke genelindeki sokak ve çevre aydınlatmalarını Elektrik Kurumu’na devretmek istediklerini vurguladı.



Atakan, geride bıraktığımız yıl içerisinde sadece seyrüseferlerden toplanan paranın 340 milyon lira olduğunu söyleyerek, “1 yıllık seyrüsefer gelirini komple bizim bakanlığa bıraksınlar, biz de önümüzdeki 10-15 yıl boyunca herhangi bir sorun olmayacak şekilde ülkenin ana yol yapısını elden geçirelim” dedi.