Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı
Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı
Eskort yerine hapse gittiler
Eskort yerine hapse gittiler
Ev arkadaşını soydu
Ev arkadaşını soydu
"O kadar pişmanım ki anlatamam”
Ya beni affedin ya da...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan açıkladı

Katıldığı televizyon programında konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, altyapı eksiklikleri bakımından ülke olarak çok da parlak bir noktada olmadığımızı vurguladı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:31
1075 Okunma
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan açıkladı

Katıldığı televizyon programında konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, altyapı eksiklikleri bakımından ülke olarak çok da parlak bir noktada olmadığımızı vurguladı.

 Atakan, trafikten tek sorumlu merciinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olmadığını, denetleme noktasında trafik polisinin ayrı bir birim olarak çalıştığını ve bu konuda da eksikliklerin olduğunu söyledi.


Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, altyapı eksiklikleri bakımından ülke olarak çok parlak bir noktada olunmadığını, Karayolları Dairesi’nin sorumluluğu altında bulunan 1625 km yolun yüzde 79’unun üst kullanım ömrünün ya dolmak üzere ya da dolduğunu söyledi ve altyapı eksikliklerini “yol aydınlatmaları ve kavşak noktalarındaki güvenlik eksiklikleri” olarak sıraladı.


Yolların ve altyapıların genel yetersizliğinin farkında olarak kişilerin araç başına geçmesini söyleyen Atakan, ülke genelindeki sokak ve çevre aydınlatmalarını Elektrik Kurumu’na devretmek istediklerini vurguladı. 


Atakan, geride bıraktığımız yıl içerisinde sadece seyrüseferlerden toplanan paranın 340 milyon lira olduğunu söyleyerek, “1 yıllık seyrüsefer gelirini komple bizim bakanlığa bıraksınlar, biz de önümüzdeki 10-15 yıl boyunca herhangi bir sorun olmayacak şekilde ülkenin ana yol yapısını elden geçirelim” dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanKKTC YollarBayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirtmeyiz”
Tatar: “Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirtmeyiz”
Prof. Dr. Erdoğan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Erdoğan hayatını kaybetti
BERTAN ZAROĞLU’NDAN EZİCİ GALİBİYET
BERTAN ZAROĞLU’NDAN EZİCİ GALİBİYET
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim