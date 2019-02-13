Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kimlik Kartı açıklaması yaptı

Bakanlık açıklamasında, aksi yönde ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi ve tersi uygulamalar ile karşılaşan KKTC vatandaşlarının Ercan Muhaceret Polisi’ne başvurması gerektiği kaydedildi.
Son Güncelleme: 13.02.2019 18:47
Bakanlık iddialara yanıt verdi!
Bakanlık açıklamasında, aksi yönde ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi ve tersi uygulamalar ile karşılaşan KKTC vatandaşlarının Ercan Muhaceret Polisi’ne başvurması gerektiği kaydedildi.
kabul ediliyor 2 yıldır kullanıyorum Türkiye' ye giriş çıkışlarda hiç sorun olmadı, geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'deydim.