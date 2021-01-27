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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru

Bayındnırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi ve Trafik Dairesi’nin (Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi) Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bulunan şubeleri, 3 Şubat 2021 tarihine kadar mesai günleri saat 09:00 ile 12:00 arasında hizmet vereceği duyuruldu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:02
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru

Bayındnırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi ve Trafik Dairesi’nin (Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi) Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bulunan şubeleri, 3 Şubat 2021 tarihine kadar mesai günleri saat 09:00 ile 12:00 arasında hizmet vereceği duyuruldu.

Söz konusu veznelerin hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, gerekli izni alarak evlerinden çıkmaları, veznelerde işlem yaparken maske, hijyen ve mesafe kurallarına riayet etmeleri önemle rica edildi.

Bu arada araç seyrüsefer ve muayene harçları, resmi internet sitemiz www.bub.gov.ct.tr üzerinden Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’ne girerek kredi kartı ile ödenebildiği vurgulandı.

Son Güncelleme: 27.01.2021 14:05
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