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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türk Yıldızlarının prova ve gösteri uçuşu yapacağını bildirdi ve uyarılarda bulundu.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:29
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru!
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Türk Yıldızları'nın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları çerçevesinde KKTC'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu ve provalar nedeniyle, 18 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında  gün doğumu ve gün batımı arasında, insansız hava aracı (drone) uçurmak, yamaç paraşütü, deniz paraşütü ve benzeri hava sporu icra etmek güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştır.

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