BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ercan Havalimanı’na yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM’ın dün 16:55 itibarıyla iptal edildiğini açıkladı.