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BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ercan Havalimanı’na yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM’ın dün 16:55 itibarıyla iptal edildiğini açıkladı.

23 Şubat 2021 Salı 09:46
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BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ercan Havalimanı’na yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM’ın dün 16:55 itibarıyla iptal edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın, KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak adına alındığı belirtildi.

“Ülkeye gelecek yabancı öğrencilere, diğer tüm yolculara uygulanan kurallar uygulanacaktır” denilen açıklamada, öğrencilerin karantinadan muaf olmayacağı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın, KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak adına alındığı belirtildi.

“Ülkeye gelecek yabancı öğrencilere, diğer tüm yolculara uygulanan kurallar uygulanacaktır” denilen açıklamada, öğrencilerin karantinadan muaf olmayacağı kaydedildi.

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