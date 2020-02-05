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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan denizcilere eksik evrak duyurusu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı denizcilere eksik evrak duyurusunda bulundu.

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:56
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan denizcilere eksik evrak duyurusu
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa’da 1 Şubat’ta düzenlenen IV. Amatör Denizci Belgesi (ADB) - Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavında başarılı olanların isimlerinin bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığını; katılımcıların isimlerinin karşısında bulunan eksik evrakları en kısa zamanda tamamlamaları gerektiğini duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu listelerde eksik evrak (başvuru formu, kimlik-ehliyet fotokopisi, temiz kağıdı-adli sicil kağıdı) ve ödeme kodlarının (C kodu) da bulunduğu belirtildi.

C kodu ve eksik evrak listelerinin www.bub.gov.ct.tr ana sayfada bulunan “Basın ve Halkla İlişkiler” üzerinden erişilebileceği kaydedilen bakanlık açıklamasında Halk Bankası’na belge harcı ödemesi yapılarak dekontu da bakanlık arşivine götürmeleri gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, evraklarını tamamlamayan veya belge harcı ödemesi yapmayanlara belge verilmeyeceği; ayrıntılı bilginin +90 392 601 15 35veya 0548 863 74 54 numaralı telefonlardan temin edilebileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
BayındırlıkUlaştırma Bakanlığı
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