Bayındrılık ve Ulaştırma Bakanlığı uyarı yayınladı

Bayındrılık ve Ulaştırma Bakanlığı kiralık araç işletmecilerine uyarıda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada araç plakalarının uygun hale getirilmesinin son gününün 2 Temmuz olduğuna dikkat çekildi.
Bakanlığın resmi twitter sayfasında yer alan bildirimde kiralık araç işletmecilerinin, araç plakalarını yasaya uygun hale getirilmesi için, 2 Temmuz tarihinin son gün olduğu vurgulandı.
Açıklamada, plakaların, Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş motorlu araç plaka imalatçılarından, değiştirilmesi gerektiğinin de altı çizildi.